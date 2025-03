Tatiana Franko, la marketera que creó el podcast más viral de Colombia

Sobre Tatiana Franko se han publicado muchas noticias: Que es presentadora, que es la mente detrás de Vos Podés —el podcast más escuchado de Colombia con videos que superan los 6 millones de vistas—, que es periodista. Sin embargo, hasta ahora nadie ha contado que estudió mercadeo y que su trayecto para consolidar no solo el podcast, sino la comunidad Vos Podés y su marca personal, está marcado por sus conocimientos profesionales sobre audiencias, estrategias digitales y creación de contenido con base en el branding, la llave detrás de una voz poderosa.

Vos Podés no es un podcast cualquiera. No solo es una plataforma que a través de historias de vida de mujeres colombianas hace un llamado al empoderamiento femenino y a contar verdades que a veces no son fáciles de oír, sino que es el podcast más escuchado en Colombia.

La creadora de esta comunidad, que en 2025 tendrá muchos episodios más, una gira que además debutará un espacio en vivo, es Tatiana Franko.

Tatiana nació en Cali y ha sido, como ella lo describe, "emprendedora desde siempre". Lo que pocos saben es que no estudió periodismo, sino mercadeo y negocios internacionales. Si bien lleva más de diez años dedicada al periodismo, su profesión fue la que le permitió saber cómo lanzar un proyecto como "Vos Podés".

En la actualidad esta comunidad, que es como Tatiana define a Vos Podés, tiene un nuevo proyecto: las funciones en vivo del podcast en el Teatro Astor Plaza, lo cual eleva el proyecto ya que permitirá la interacción con un público de más de 900 personas en cada función.

En entrevista con P&M Franko ahondó en las razones que la llevaron a crear Vos Podés en 2019, que están relacionadas con uno de los momentos más complejos de su vida, qué opina sobre la consolidación de una marca personal, y qué viene para el proyecto en el futuro.

