Ostu lanza colección oficial de 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” de Shakira

La marca Ostu, que hace parte del portafolio del grupo Pash en alianza con Páramo Presenta y Live Nation, han creado la colección oficial para la gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” de Shakira, donde se espera vender más de 20,000 unidades.

El mercado del merchandising en la industria musical ha cambiado drásticamente en las últimas décadas. Lo que inició con unas camisetas con imágenes de los artistas, ha evolucionado hasta convertirse en una experiencia de marca completa, que incluye productos exclusivos, eventos inmersivos y un enfoque en construir conexiones profundas entre los artistas y sus fans.

El informe de MÍDiA titulado: “Music Merchandise Demand | Who, What, and Where”, estima que el mercado global de merchandising alcanzará los $16.3 mil millones de dólares en 2030.

Es por eso que OSTU, la reconocida marca colombiana de moda, parte del Grupo Pash, anuncia su colaboración exclusiva como la tienda oficial del merchandising del esperado 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” de Shakira en Colombia. Esta alianza, otorgada por Páramo Presenta y Live Nation, celebra la fusión entre la música y la moda, ofreciendo a los seguidores de Shakira productos únicos que capturan la esencia de la artista.

"Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” no es solo una serie de conciertos; es un homenaje a la trayectoria icónica de Shakira, una de las artistas más influyentes de la música contemporánea. Conocida por su capacidad para reinventarse y emocionar a su público, trae con este tour un espectáculo que trasciende fronteras. OSTU se enorgullece de formar parte de esta experiencia única, al ofrecer a los fans la posibilidad de llevar consigo un recuerdo que recoge la magia del evento.

“El merchandising oficial de 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, captura la energía vibrante, la esencia única de Shakira, su autenticidad y empoderamiento. Cada prenda ha sido diseñada con detalles que reflejan los icónicos elementos de su música y estilo. Los colores, estampados, buscan conectar emocionalmente con los fans, ofreciendo un tributo visual y tangible a los himnos que han marcado generaciones”, comentó Ana María Abril, gerente de Ostu.

Como una marca que entiende a sus clientes, OSTU ha trabajado más de 6 meses, en esta colección con un enfoque en la practicidad y el estilo. Su compromiso es claro: brindar prendas que no solo se adapten al día a día, sino que también conecten con las emociones y pasiones de sus consumidores. Esta alianza reafirma la visión de OSTU de combinar moda y cultura para inspirar expresión personal y creatividad en cada look. Esta colección no solo celebra la música de Shakira, sino que también permite a los seguidores llevar consigo un pedazo de su historia musical.

La colección está compuesta por 10 referencias exclusivas , incluirá piezas “unisex “para adultos 4 camisetas y 2 hoodies y para los niños 2 camisetas y 2 hoodies. En cuanto a la paleta de colores , predominan el negro, blanco, gris medio y rosa.

La colección estará disponible por tiempo limitado en las tiendas físicas de OSTU en todo el país y en su plataforma de comercio electrónico , así como en el “Shakiverso”, un espacio pensado para y por los fans de Shakira previo a los conciertos y durante estos. Con el regreso de la artista a Colombia, la idea es que todos los asistentes puedan vivir y sentir lo que "Las mujeres no lloran tour" representa. Serán 3 días en cada ciudad, llenos de actividades, música, sorpresas y beneficios para los fans.

Barranquilla 14, 15 y 16 de febrero de 3pm a 11pm. En el malecón/puerta de Oro, Medellín 14, 15 y 15 de febrero de 11 am a 10 pm, en la plazoleta de pies descalzos. Bogotá 21, 22 y 23 de febrero de 11 am a 10 pm, plazoleta Alfiles, en el centro comercial Gran Estación.

“En total, se producirán más de 20,000 unidades de esta colección exclusiva. OSTU espera que la alta demanda de los seguidores de Shakira impulse las ventas, consolidando esta alianza como un hito en la industria de la moda y la música en Colombia”, añadió Abril, gerente de Ostu.

Además de esta colaboración, OSTU ha realizado una donación a la Fundación Pies Descalzos, lo que reafirma su compromiso con el apoyo a causas sociales y educativas en Colombia. Se invita a los fans a adquirir sus prendas favoritas antes de que se agoten.

