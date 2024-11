Cypress Hill y Alcolirykoz llegan al Movistar Arena

Los fanáticos del hip-hop podrán disfrutar de una noche cargada de energía, cultura y potentes líricas que han dejado huella en la historia del género, tanto a nivel internacional como local.

Cypress Hill, el influyente grupo de rap nacido en Los Ángeles en 1991, ha redefinido la escena del hip-hop global con su estilo único y su mezcla de influencias latinas y underground. Compuesto por B-Real, Sen Dog y DJ Muggs, Cypress Hill irrumpió en la industria con su primer álbum homónimo, que incluyó éxitos como "How I Could Just Kill a Man". Pero fue con su segundo disco, Black Sunday (1993), que hicieron historia al debutar en el número uno del Billboard 200 y conseguir la certificación triple platino en EE. UU. han marcado un hito al ser el primer grupo de hip-hop latino en alcanzar este nivel de éxito.

A lo largo de su carrera, han lanzado diez álbumes, siendo Elephants on Acid (2018) uno de los más recientes. En 2019, fueron inmortalizados en el Paseo de la Fama de Hollywood, un reconocimiento a su influencia y legado en la cultura popular. Cypress Hill ha sido protagonista de muchos momentos cruciales en el hip-hop, caracterizándose por la fuerza y el mensaje en sus letras. Según Sen Dog, "ser agresivo y seguir adelante" es clave para su longevidad en una industria siempre cambiante.

Por su parte, Alcolirykoz, los "juglares del rap" de Medellín, han logrado forjar su propio legado en Colombia y América Latina. Con su estilo lírico, cargado de poesía urbana y realidades crudas de la vida callejera, Kaztro, Fa-zeta y Gambeta han establecido a Alcolirykoz como pioneros y referentes del rap colombiano. Canciones como "El Despecho de los Oprimidos" y "La Típica de los Salones" conectan profundamente con su público y les han asegurado un lugar en el corazón de la escena hip-hop latinoamericana. Reconocidos por su autenticidad y habilidad para contar historias, Alcolirykoz ha ganado seguidores fieles que ven en ellos una voz genuina que habla de su entorno y cultura.

Este evento en Bogotá no solo será una celebración del rap, sino una ocasión para destacar el impacto del género en la capital colombiana, una ciudad que ha acogido al hip-hop con los brazos abiertos, consolidándose como un epicentro del rap en Latinoamérica, con festivales, eventos y artistas que reflejan la fuerza de esta cultura urbana.

Información sobre boletería:

PREVENTA MOVISTAR: Desde el 13 de noviembre de 2024 a las 10:00 a.m. hasta el 15 de noviembre de 2024 a las 9:59 a.m., o hasta agotar existencias.

PREVENTA BANCO FALABELLA: Desde el 14 de noviembre de 2024 a las 2:00 p.m. hasta el 16 de noviembre de 2024 a las 9:59 a.m., o hasta agotar existencias.

PÚBLICO EN GENERAL: Desde el 16 de noviembre de 2024 a las 10:00 a.m.

Plano de Boletería:

