El mercadeo debe entender al consumidor moderno

En un mundo donde la tecnología, las nuevas tendencias de consumo y los canales de comunicación evolucionan constantemente, entender al consumidor se ha convertido en una tarea crucial. El Politécnico Grancolombiano, pionero en la formación en mercadeo y publicidad en Colombia hace más de 29 años, ha sido testigo de la transformación de las dinámicas de consumo. A través de su experiencia y trayectoria, han logrado consolidar un enfoque que combina las disciplinas anteriormente mencionadas, capacitando a profesionales que hoy lideran proyectos de alto impacto tanto a nivel nacional como internacional.

La autonomía y rebeldía del consumidor moderno

Hoy en día, el consumidor ha dejado de ser un receptor pasivo de mensajes publicitarios. La democratización de la información y el acceso a una diversidad de canales han convertido al consumidor en un ente autónomo, y en muchos casos, rebelde frente a las estrategias tradicionales de mercadeo. Las decisiones de compra ya no se basan únicamente en la persuasión directa; influyen también factores emocionales, valores éticos y pensamiento crítico frente a la preservación del medio ambiente. Este comportamiento, exige a las marcas ser más conscientes de las necesidades individuales, un reto que las empresas deben asumir[LV2] desde la comprensión profunda de las emociones y la mente del consumidor.

Diferentes generaciones, diferentes estrategias

Comprender el comportamiento del consumidor implica también reconocer las diferencias generacionales. La publicidad no puede ser un "One Size Fits All". Desde los Baby Boomers hasta la Generación Z, cada grupo presenta características únicas que exigen estrategias personalizadas. Mientras que los consumidores más jóvenes tienden a valorar la autenticidad y la interacción digital a través de redes sociales, las generaciones mayores pueden preferir la confianza en la marca y la fidelidad a largo plazo.

El POLI no solo se ha consolidado como un referente en la educación virtual, sino que también ha formado a más de 7.200 profesionales en mercadeo y publicidad que han llevado sus conocimientos más allá de las fronteras de Colombia. Actualmente varios de sus graduados, (Catalina Sánchez (Chief Client Experience Officer de VMY&R), Alejandro Lotta (Gerente de Bavaria – bebidas no alcohólicas), Juan Fernando Montañez (Rector de Politécnico Grancolombiano), entre otros graduados de la institución, dirigen proyectos de mercadeo y publicidad en mercados globales, desde Europa hasta América Latina. Su éxito profesional no solo es reflejo de sus habilidades técnicas, sino también de su capacidad para adaptarse a un entorno en constante cambio.

El futuro del mercadeo y la publicidad está marcado por la capacidad de las marcas para conectar con el corazón y la mente del consumidor, mientras reconocen su autonomía y decisión. El Politécnico Grancolombiano, continuará en su labor de impulsar una educación que forme líderes capaces de transformar esta relación, al impactar tanto en el ámbito local como en el internacional.

