Slipknot regresa a Bogotá para celebrar sus 25 Años

En el marco de sus 25 años de carrera, la banda de metal Slipknot presentará un show en solitario en el Movistar Arena el próximo 5 de noviembre de 2024.

Desde su formación en 1995, Slipknot se ha convertido en una de las bandas con mayor influencia del género metal. Originarios de Des Moines, Iowa, el grupo es conocido por su estilo agresivo y su energética puesta en escena. Ganaron reconocimiento con su álbum debut homónimo en 1999, seguido de discos icónicos como "Iowa", "Vol. 3: (The Subliminal Verses)" y "All Hope Is Gone". A lo largo de su trayectoria, Slipknot ha recibido múltiples galardones, incluido un premio Grammy a la Mejor Interpretación de Metal en 2006 por "Before I Forget".

La banda no se había presentado en Colombia desde su participación en el Knotfest del 2019. Ahora, Bogotá vuelve a ser el epicentro de un concierto de metal, donde la ciudad, se ha convertido en un punto de referencia para los conciertos de este género.

Información de boletería: Las entradas para este evento estarán disponibles a través de www.tuboleta.com. La preventa para clientes de Movistar comienza a las 11 AM el 8 de julio y finaliza a las 10:59 AM del 10 de julio. Luego, la preventa para clientes de Falabella estará disponible desde las 11 AM del 9 de julio hasta las 10:59 AM del 11 de julio. La venta general de boletos comenzará a las 11 AM el 11 de julio.

