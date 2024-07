Paul McCartney llega a Colombia con su gira "Got Back"

"¡Colombia, estamos en camino! Nuestra última visita fue tan especial y se sintió como una experiencia incomparable, pero sabemos que esta será aún más grande y mejor. El grupo y yo estamos ansiosos por verlos a todos. Preparemos juntos para crear recuerdos nuevamente", aseguró Paul McCartney.

Paul McCartney traerá su aclamada gira Got Back a Colombia, cumpliendo su promesa de regresar al país desde su último show en 2012.

Indudablemente uno de los cantantes y compositores más exitosos de todos los tiempos, McCartney está detrás del catálogo musical más querido. Con canciones como “Hey Jude”, “Live and Let Die”, “Band on the Run”, “Let It Be” y muchas más.

La experiencia en vivo de Paul McCartney es todo lo que cualquier amante de la música podría desear en un espectáculo de rock: horas de los mejores momentos de los últimos 60 años de música, con docenas de canciones de sus catálogos en solitario, con Wings y, por supuesto, The Beatles.

Esta fecha marcará el regreso de McCartney al Estadio El Campín para su primera presentación en vivo en Bogotá en 12 años. Paul McCartney lanzó su gira Got Back en 2022, completando 16 grandes shows en Estados Unidos antes de su histórica presentación en el Festival de Glastonbury en junio de 2022, descrita por el periódico británico Times como "el mejor concierto de todos los tiempos". En 2023, Paul realizó 18 shows más mientras la gira Got Back recorría Australia, México y Brasil.

Los fans y críticos que asistieron a las fechas de Got Back fueron unánimes en su elogio:

"Es casi injusto lo profundamente satisfactorios que son los conciertos de McCartney. Repletos de éxitos de los Beatles y más allá, intentar encontrar defectos es como buscar la esquina de una esfera". The Australian

"La belleza y magia de su arte musical forjaron los recuerdos más fuertes de este concierto de tres horas, que resonarán en nuestros oídos durante años. La mayoría sonrió, algunos abrazaron, otros se secaron los ojos mientras McCartney se elevaba sobre el escenario con su fiel guitarra acústica y todos cantábamos junto a Blackbird". The Daily Telegraph

"El maratón de 36 canciones termina de manera poética: 'Y al final, el amor que das es igual al amor que recibes', concluye Paul en 'The End', antes de cerrar las cortinas sobre el mejor espectáculo de la Tierra". O Estado de São Paulo

"El más grande compositor vivo del planeta... Cuando lidera un estadio lleno con 70,000 fans cantando junto a él, es difícil no quedarse atónito por el reconocimiento de todo lo que McCartney ha logrado". ★★★★★ The Independent

"McCartney y su banda tocaban una tras otra durante tres horas de puro oro, enviando olas de emoción a la colina llena y convirtiendo al público más grande del festival Glastonbury 2022 en el coro más grande del mundo. Quiero decir, en serio, no has escuchado un coro hasta que has escuchado a 200,000 voces entonando los 'na na nas' de 'Hey Jude'". ★★★★★ Daily Telegraph

"Así como McCartney hizo historia con The Beatles, está haciendo historia nuevamente... Estar en el escenario frente a 60,000 personas y poder cantar canciones que escribiste hace 60 años no es algo que Dios haya escrito en el contrato humano, pero McCartney está aquí para demostrarle a la naturaleza y al Todopoderoso que están equivocados". Variety

"Una clase magistral del más grande figura cultural viva, un verdadero privilegio presenciarlo". ★★★★★ The i Newspaper

McCartney y su banda han actuado en una variedad incomparable de lugares y ubicaciones en todo el mundo. Desde fuera del Coliseo en Roma, la Plaza Roja de Moscú, el Palacio de Buckingham, la Casa Blanca y un concierto gratuito en México para más de 400,000 personas. Un show histórico en el Candlestick Park de San Francisco, donde The Beatles dieron su último concierto en 1966, dos sets principales en el histórico festival Desert Trip, un concierto en un club para unos pocos cientos de afortunados en Pappy & Harriet's Pioneertown Palace, dos actuaciones principales en el Festival de Glastonbury e incluso una actuación transmitida en vivo al espacio exterior.

Con la banda de toda la vida de McCartney - Paul "Wix" Wickens (teclados), Brian Ray (bajo/guitarra), Rusty Anderson (guitarra) y Abe Laboriel Jr. (batería) - y una tecnología de audio y video de última generación constantemente actualizada que garantiza una experiencia inolvidable, un concierto de Paul McCartney nunca decepciona. La gira Got Back también cuenta con Hot City Horns - Mike Davis (trompeta), Kemji Fenton (saxofones) y Paul Burton (trombón). Hot City Horns se unieron por primera vez a Paul en 2018 para actuar en la Estación Grand Central antes de embarcarse en la gira Freshen Up World Tour en el mismo año.

Será posible comprar entradas en la preventa exclusiva para clientes de los Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y AV Villas) y la billetera digital dale! que comenzará el miércoles 10 de julio y se extenderá hasta el viernes 12 de julio, a partir de ahí iniciará la venta al público general en ETicket.co. Un concierto de Move Concerts, Ocesa y Páramo Presenta.

También te puede interesar: Cartagena reunirá la industria que mueve 500 millones de dólares en América Latina