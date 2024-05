“La comunicación y la publicidad no son profesiones en declive”, Tatiana Guiloff

Tatiana Guiloff, periodista de profesión, nunca imaginó que su carrera la llevaría a la cima de la comunicación estratégica a nivel internacional. Con más de 20 años de experiencia en medios de comunicación, su trayectoria es un testimonio para otras mujeres que sueñan con la cima.

Tatiana inició su carrera en el mundo del periodismo, trabajando en televisión y radio, medios donde aprendió el valor de la información precisa y la conexión con el público. Sin embargo, su destino no se detendría ahí. Con el tiempo, Tatiana vio una oportunidad en el mundo corporativo donde conoció la importancia de la reputación y cómo esta afecta profundamente el negocio.

Para Tatiana, esta evolución confirmó su pasión y dedicación por la comunicación. A medida que su carrera avanzaba, ella se enfrentó a uno de los mayores retos de su vida profesional: la internacionalización de MGC, la empresa que lidera. Este proceso, iniciado en 2018, ha llevado a la compañía a tener presencia en Estados Unidos y Latinoamérica, donde inauguraron este año una nueva oficina.

Revista P&M: ¿Por qué estabas en Colombia y cuáles son los planes de MGC en el país?

Tatiana Guiloff: Estuve en Colombia para inaugurar nuestra nueva oficina en Bogotá. Hemos estado operando en Colombia durante los últimos dos años y medio. Comenzamos adquiriendo una consultora local y con una operación relativamente pequeña que ha ido creciendo y consolidándose con el tiempo. La semana pasada marcó un hito importante con la apertura de nuestra nueva oficina. También aprovechamos la oportunidad para realizar algunos talleres junto a nuestro cliente de Desarrollo Organizacional, trabajando con sus equipos y fortaleciendo la comunicación de nuestro ADN empresarial.

P&M: ¿Qué hace atractivo a Colombia para MGC?

T.G.: Colombia es un país muy atractivo para nosotros por varias razones. No solo posee una riqueza natural impresionante y una diversidad cultural notable, sino que también ha experimentado un crecimiento económico significativo en los últimos años. Muchas empresas internacionales han establecido sus operaciones aquí, lo que demuestra su potencial como mercado. Además, su ubicación estratégica es ideal para compañías como la nuestra que operan a nivel regional. Esto nos permite una mejor conectividad y acceso a otros mercados importantes en América Latina.

P&M: ¿A qué mercado se dirige MGC en Colombia?

T.G.: En MGC, trabajamos con una amplia gama de sectores económicos. No nos limitamos a un solo rubro; abarcamos desde el sector minero y energético hasta industrias de belleza y lifestyle. Nos enorgullece nuestra capacidad de adaptarnos y movernos con soltura entre diferentes industrias. Esto forma parte de nuestro ADN corporativo, ya que creemos en la importancia de tener equipos especializados que puedan abordar cualquier área de la economía con la misma eficacia y dedicación.

P&M: ¿Cuál es el mayor reto para las agencias de publicidad y comunicación hoy en día?

T.G.: El principal reto para las agencias hoy en día es conectar con audiencias cada vez más segmentadas en un entorno extremadamente ruidoso. La cantidad de información y mensajes que las personas reciben diariamente es abrumadora. Por lo tanto, lograr que nuestro mensaje destaque y sea relevante es un desafío enorme. Además, las audiencias son muy diversas y cada vez más distintas entre sí, lo que requiere una gran flexibilidad y creatividad por parte de las agencias para lograr una conexión efectiva.

P&M: ¿Cómo influye la inteligencia artificial en una agencia como la tuya?

T.G.: La inteligencia artificial ha cambiado significativamente la manera en que operamos. Actúa como un asistente personal, ayudando en muchas tareas repetitivas y optimizando procesos. Sin embargo, seguimos valorando enormemente el componente humano, ya que la IA no puede reemplazar la creatividad y el juicio estratégico de nuestros profesionales. La IA nos permite liberar tiempo para que nuestros equipos se concentren en aspectos más estratégicos y creativos, donde realmente pueden agregar valor.

P&M: ¿Estás de acuerdo en que la prioridad en las agencias debe ser análisis, estrategia y creatividad?

T.G.: No, no estoy del todo de acuerdo. Aunque la creatividad es esencial, el conocimiento del cliente y la eficiencia son igualmente importantes. En MGC, nos enfocamos en una ejecución impecable y en comprender profundamente las necesidades de nuestros clientes. No basta con tener ideas creativas; también es crucial implementar esas ideas de manera efectiva y eficiente para obtener resultados tangibles.

P&M: ¿Cómo deben manejar los anunciantes y las agencias el tema de los influenciadores y creadores de contenido?

T.G.: Los influenciadores son una parte fundamental del mix de medios actual. Aunque no reemplazarán a otros medios tradicionales, complementan muy bien una estrategia de comunicación integral. En MGC, hemos profesionalizado nuestro trabajo con influenciadores, utilizando métricas claras y herramientas especializadas para asegurarnos de que nuestras campañas sean efectivas. Los influenciadores permiten a las marcas conectar con sus audiencias de manera más personal y auténtica, algo que es muy valioso en el mundo del marketing actual.

P&M: ¿Cómo pueden los publicistas y comunicadores mantenerse vigentes en un mundo de tecnologías en constante cambio?

T.G.: La clave para mantenerse vigente es ser siempre innovador y estar a la vanguardia en términos de tecnología. La comunicación y la publicidad no son profesiones en declive; de hecho, son más necesarias que nunca. Las empresas siempre necesitarán conectar con sus audiencias y comunicar sus valores y productos de manera efectiva. Adoptar nuevas tecnologías y ser estratégicos en su uso es esencial. Además, es importante estar siempre aprendiendo y buscando nuevas formas de hacer las cosas para mantenerse relevante en un mercado cambiante.

