Conozca la iniciativa que promueve la salud mental en el trabajo

En un evento anual, que se ha convertido en una tradición esperada por todos los empleados de Publicis Groupe, se celebró una nueva edición de “GreenWeek” donde el central fue: “Hablemos sin miedo de la salud mental. Por la valentía de ser vulnerable”.

Este año, el Greenweek se desarrolló entre lunes 23 de octubre al viernes 3 de noviembre. Una programación llena de actividades diseñadas para crear un entorno de desconexión laboral y de conexión personal, enfocada principalmente en el descubrimiento y entendimiento de las emociones. Entre actividades presenciales y virtuales, relacionadas con el deporte, la lúdica, talleres de liderazgo, terapias, entre tantas otras, cada día estuvo repleto de oportunidades para aprender, crecer y apoyarse mutuamente.

“La iniciativa de GreenWeek surgió hace 16 años. Es un espacio en el año enfocado a desarrollar acciones de promoción y prevención de la salud. Lo que hacemos cada año es darle un enfoque o temática específica, en las últimas dos ediciones hemos venido trabajando con temas relacionados a la conexión con uno mismo. Este año le dimos profundidad en la promoción de la salud mental.” Claudia Vargas, directora de Recursos Humanos de Publicis Groupe Colombia.

Greenweek trabajó bajo cuatro caminos claves que se desarrollaron a través de las actividades realizadas por el equipo de Recursos Humanos de Publicis Groupe. Para Diana Palacios, analista posicionamiento web SEO de Digital Colombia, “los diferentes enfoques que tuvieron me llamaron mucho la atención, no solamente el cuidado de la parte emocional, sino también la parte física. Toda la parte de sensibilización me pareció muy chéveres. Participé activamente en varios foros y estuve apoyando a mis compañeros en las competencias de videojuegos. La organización realmente se preocupa por sus empleados, por mejorar la calidad y el tiempo en el trabajo”.

Los caminos que se trabajaron durante las dos semanas de actividades en GreenWeek este año fueron:

Sensibilización a los líderes: Reconocer que los líderes desempeñan un papel fundamental en la salud mental de todos los niveles. Durante Greenweek, se trabajó en charlas con expertos para crear conciencia entre los líderes sobre el impacto que sus acciones tienen en la organización en su conjunto. Espacios seguros y charlas sin estereotipos: En un esfuerzo por fomentar un entorno donde todos se sientan cómodos compartiendo sus emociones y experiencias, se crearon espacios seguros donde los empleados se expresaron libremente, sin temor a ser juzgados. ¡Descubre el poder de tus emociones!: Greenweek se centró en ayudar a los participantes a identificar, reconocer y validar sus propias emociones. Se llevaron a cabo actividades como meditación y mindfulness para apoyar este proceso. ¡Ahora vive el momento!: Estas actividades tenían como objetivo fomentar la reflexión y el afrontamiento para aplicar las lecciones experimentadas durante el evento.

Para Daniela Casas, coordinadora en bienestar y salud social en el trabajo, “estas actividades generan nuevas dinámicas de trabajo y relacionamiento al interior de la empresa, por lo que permite diferentes interacciones y mayor acercamiento de los empleados con personas de otras áreas”.

El compromiso con la salud mental de los empleados fue tema central esta edición del Greenweek. Una experiencia enriquecedora de autoexploración, crecimiento y apoyo para todos dentro del trabajo.

