Grey Colombia se destaca en los LIA Awards 2023

Los London International Awards, conocidos como LIA, son un festival de premios creativos fundado en 1986 por Barbara Levy -una pionera en la industria publicitaria-. Este festival se ha consolidado como un referente destacado en el campo de la excelencia creativa en todos los medios. Además de ser notable por ser el único de su tipo en ser propiedad de una mujer, ha mantenido una reputación sólida a lo largo de los años, sirviendo como un escaparate fundamental para el reconocimiento y la destacada promoción de logros excepcionales en el ámbito de la creatividad a nivel global.

Durante la celebración de los LIA Awards 2023, la agencia Grey Colombia destacó al obtener el título de Mejor Estudio de Diseño a nivel Mundial, así como el galardón a la Mejor Agencia Regional de Sudamérica y el premio al Mejor Estudio de Diseño de Sudamérica. Estos logros no solo enaltecen el trabajo de la agencia, sino que también resaltan el nivel de excelencia y dedicación demostrado por su equipo.

Grey Colombia logró un Gran Premio, 4 Oros, 3 Platas, 1 Bronce y 3 Finalistas por su destacada labor en campañas para sus clientes de Makro y Publimetro.

"Grey Colombia logró un desempeño histórico en los LIA Awards, festival es considerado de los mejores de creatividad en el mundo, y nunca antes una agencia colombiana había logrado tal reconocimiento, (...) Lograr los títulos de Agencia Creativa y de Estudio de Diseño de la región y Mejor Estudio de Diseño a nivel Global es un hito que demuestra el talento y la dedicación de nuestro equipo en Medellín y Bogotá", agregó Juan José Posada, Presidente y Vicepresidente Creativo de Grey Colombia.

Por su parte, Jorge Serrano, CEO de Grey Colombia, destacó “Para Grey este 2023 ha sido un año increíble. Al desempeño histórico en LIA se suma el único oro para Colombia en Cannes, el reciente Gran Prix en Ad Net Zero de Campaign, Best in Show de Communication Arts entre otros. Pero no sólo son los reconocimientos en los más importantes festivales creativos, estamos también felices con lo logrado en otros aspectos”.

A raíz de estos méritos y reconocimientos, Grey Colombia expresó su gratitud a sus clientes, colaboradores y proveedores por su contribución a este logro, reafirmando su compromiso de seguir trabajando incansablemente para ofrecer creatividad de vanguardia y soluciones efectivas a sus clientes.