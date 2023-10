Palabras de María López Castaño en Women to Watch 2023

Cada año P&M entrega los reconocimientos Women to Watch que destaca el liderazgo femenino. En 2023, la apertura del evento estuvo a cargo de María López, Women to Watch 2018, abogada de la Universidad de los Andes con una maestría en Gerencia Ambiental de la misma universidad; cofundadora de Detonante, una plataforma de transformación que se dedica a generar impacto positivo en el país a través de la innovación social y la cultura.

López, además, trabajó en el Grupo Semana desde 2008 hasta 2020 Creó la Fundación Semana en 2009 y la revista Semana Sostenible en 2010 Hasta septiembre de 2020 fue presidenta del Grupo Semana, cuya transformación digital lideró. Además, obtuvo el premio Young Global Leader, del Foro Económico Mundial. En su discurso reflexionó sorbe el rol de las mujeres en posiciones de liderazgo, la importancia del a representación y de las mujeres peligrosas. Estas fueron sus palabras:

Gracias Carlos Fernando y Juanita por esta invitación.

Es un honor y un privilegio para mí estar aquí hoy con ustedes celebrando el talento y el liderazgo femenino en nuestra industria. Esta ocasión, es también un momento de reflexión, una oportunidad para apreciar los logros asombrosos de estas mujeres que no solo han marcado la diferencia en sus campos, sino que también han abierto el camino para las generaciones futuras.

Cada una de las mujeres que estamos honrando hoy ha demostrado que la pasión, la dedicación y la valentía son elementos esenciales para el éxito. Han superado obstáculos, han roto barreras y han continuado avanzando incluso en los momentos de mayor desafío. Felicitaciones Women To Watch 2023 bienvenidas a este grupo de mujeres extraordinarias.

¿Y cuál es la responsabilidad que trae el reconocimiento y el liderazgo de un premio como este?

En palabras de Sheryl Sandberg, quien fue gerente de operaciones de Facebook por más de diez años, y una voz contundente en temas de género, “el liderazgo es hacer que las personas que nos rodean sean mejores seres humanos y asegurarnos que ese impacto perdure en el tiempo aún en nuestra ausencia.”

Me han invitado hoy para compartir con ustedes una reflexión sobre el papel que tienen las comunicaciones y el marketing en nuestra sociedad. En un mundo interconectado y diverso, el marketing y las comunicaciones desempeñan un papel crucial para modelar nuestras percepciones, influenciar comportamientos y, por qué no, cambiar el mundo.

Nuestra industria es el espejo a través del cual observamos el mundo. Se estima que al día vemos más de 10,000 mensajes de marcas, medios, publicidad.

Piensen en el impacto colectivo que pueden tener esos mensajes cuando se repiten una y otra vez con las mismas ideas…aún más difícil para las mujeres que nos enfrentamos todos los días a los mensajes que entre líneas nos dan mensajes como este:

"Debes ser delgada, pero no demasiado. Y nunca puedes decir que quieres ser flaca. Debes decir que quieres ser saludable, pero también debes ser delgada. Debes tener dinero, pero no puedes pedir dinero porque eso está bien visto. Debes ser jefe, pero no puedes ser duro. Debes liderar, pero no puedes aplastar las ideas de los demás. Se supone que debes amar ser madre, pero no puedes hablar mucho de tus hijos porque eso aburre. Debes ser una mujer de carrera, pero tienes que siempre debes cuidar de los demás.

Debes responder por el mal comportamiento de los hombres, lo cual es absurdo, pero si señalas eso, te acusan de quejarte. Se supone que debes mantenerte sexy, linda, atractiva para los hombres, pero no demasiado atractiva para no tentarlos, ni amenazar a otras mujeres, porque se supone que debes ser parte de la hermandad. Siempre siempre te debes destacar y siempre debes estar agradecida.

Nunca debes envejecer, nunca ser grosera, nunca presumir, nunca ser egoísta, nunca caer, nunca fallar, nunca mostrar miedo, nunca salirte del camino. ¡Es demasiado difícil! ¡Es demasiado contradictorio y nadie te da una medalla ni te da las gracias! Y resulta que, de hecho, no solo estás haciendo todo mal, sino que todo es tu culpa."

¿Suena parecido? ¿Se sienten identificadas? Yo sí. Esta es tal vez la escena más poderosa de la película Barbie que rompió todos los récords de taquilla, pero que también es una representación exacta de lo que vivimos las mujeres a diario.

¿Cuántas veces hemos visto representada la imagen de una mujer ejecutiva hoy hablando por teléfono con una mano y en la otra sosteniendo un bebe que siempre está llorando? ¿Eso somos? ¿Qué tanto esas imágenes que vemos todos los días nos representan?

Nosotras podemos cambiarle la vida a una niña que crece viendo referentes positivos, de mujeres reales, mujeres que se equivocan, mujeres que han luchado, mujeres que han tenido un camino difícil, mujeres de todas las tallas, de diferentes razas, etnias y estratos sociales que se parezcan a ella y que estén triunfando en diferentes industrias sin importar de dónde vienen.

O podemos llevar a esa misma niña a lo más oscuro de la inseguridad, a que se sienta inadecuada, a que odie su cuerpo, a que sienta que no se siente capaz, que no confíe en su intelecto y a sentir que no pertenece al no verse reflejada en las imágenes de los medios, las publicidad y las redes que están plagadas de estereotipos de mujeres inalcanzables.

No se nos puede olvidar que somos un país pluriétnico y multicultural. Es evidente que aún nuestra comunicación no lo refleja. Al menos… claro está.. que se trate de un video institucional. Ahí sí. Todos los colores…pero en la comunicación masiva, ¿ustedes creen que lo estamos logrando? Muchas veces es esta industria la que perpetúa los estereotipos que tanto hemos querido derribar.

Cientos de estudios confirman que hoy nos queda un camino largo por recorrer desde el contenidos que estamos creando que aún lleva en su mayoría un lente masculinizado, con sesgos inconscientes hasta la composición de los equipos creativos en donde en su gran mayoría vemos personas blancas que vienen de las mejores universidades del país, y de las grandes ciudades.

Nos está haciendo falta en nuestra industria tener más diversidad de géneros, razas, etnias e inclusión de personas que vengan de diferentes estratos sociales, regiones y los territorios más vulnerables del país. Esa mirada diversa no solo mejorará la calidad creativa de los equipos de trabajo sino que tendrá un impacto directo en los contenidos, las campañas, los proyectos que ustedes lideran. Porque aportarán sin duda alguna otra mirada. O tal vez una mirada más completa.

Ustedes tienen el poder de cambiarlo todo. Y esa, es la responsabilidad que viene hoy con este importante reconocimiento. Que el mundo corporativo sea el reflejo del país en el que vivimos para convertirse en una fuerza de cambio para la sociedad y el planeta.

Le he dedicado mi vida a la comunicación con impacto. A entender cómo este enorme poder que tenemos influye de manera directa en las percepciones que tenemos sobre nosotros mismos, nuestro papel en la construcción de un país diferente y de un planeta más sostenible.

Vengo de una familia de periodistas, de mujeres que han forjado nuestra industria. Mi abuela Gloria Valencia de Castaño fue la primera mujer que apareció en la pantalla chica cuando la televisión llegó a Colombia en 1954 y fue increíblemente la única mujer durante décadas que condujo los programas de televisión, desafiando todos los estereotipos que en esas épocas se tenían sobre el papel de la mujer en la sociedad. Como se imaginarán, en sus más de 40 años de carrera nunca le pagaron lo mismo que a su contraparte masculina a pesar de ser la Primera Dama de la Televisión Colombiana.

Crecí entre estudios de televisión, cables, micrófonos, luces, cámaras, máquinas de escribir, salas de redacción. Me quedaba dormida muy chiquitica debajo del escritorio en el set del noticiero de las 7 mientras mi mamá presentaba las noticias (bueno...eran otras épocas y se podía..) y crecí en la sala de redacción de la revista semana mientras mi papá quien fundó la revista el año en que yo nací escribía las portadas en los cierres de cada edición. Fue allí donde me formé como periodista. En un entorno masculino, viendo los sesgos inconscientes o muchas veces conscientes que se tienen al momento de cubrir una noticia, y viviendo como se narraba el país en medio de los horrores de la violencia y la guerra que hemos tenido que vivir. Fue ahí donde entendí que las comunicaciones tienen el poder de cambiar este país.

Hoy en este mundo que parece desmoronarse a pedacitos, como diría Pat Mitchel, una importante ejecutiva de medios en los Estados Unidos y hoy directora editorial de TED Women: “el mundo necesita mujeres peligrosas.” Mujeres que se atrevan, que alcen la voz cuando el silencio es muchas veces la opción más segura. Mujeres que hablen por esas personas que no son escuchadas, que no están representadas y que están ausentes en los comités, en las juntas, en los espacios en donde se toman las decisiones a puerta cerrada.

Mujeres auténticas, valientes, corajudas que desafían los estereotipos culturales que nos imponen la competencia, la crítica, la comparación entre nosotras.

Mujeres que cuestionen, que incomoden, que rompan todo y que reconstruyan una sociedad que está pidiendo a gritos ser más equitativa, más incluyente, y más diversa.

Siempre he creído que si el techo fuera de cristal ya lo habíamos roto entre todas.” Desafortunadamente a pesar de los avances en nuestros derechos, oportunidades y representatividad estamos viviendo en épocas de grandes retrocesos.

Retroceso en los derechos sobre las decisiones sobre nuestro cuerpo, la violencia de género aumenta, no disminuye.. está disparada.. la gran mayoría de las mujeres en el mundo hoy, 18 de octubre del año 2023 caminan y se transportan por nuestras ciudades con miedo. El racismo y el clasismo es sistemático en países como el nuestro y perpetúan la pobreza excluyendo a grupos enteros de los bienes y servicios más básicos. Aún tenemos que luchar por abrirnos el camino, por que nos paguen lo mismo que a los hombres, por pertenecer y tener una voz en los lugares de toma de decisión.

Si para las mujeres blancas o mestizas esto es un reto, es aun mayor para las mujeres de color. Siendo Colombia el segundo país en América Latina con la mayor población afrodescendiente, la representación de mujeres afro en posiciones de poder y juntas directivas es menor al 0.06 %

Los desafíos son enormes pero la buena noticia es que somos la generación mejor preparada de la historia para enfrentar esos retos. Con el liderazgo, viene una enorme responsabilidad de inspirar a las nuevas generaciones y que nuestras acciones diarias inciden, transforman y cambian el mundo. Ustedes tienen el privilegio de estar en posiciones de poder y tienen la capacidad de cambiar este país. No se les olvide nunca.

La comunicación de hoy ya no puede ser banal y vacía. Debe contener un propósito, debe transformar, impulsar el cambio e inspirar. Hoy mi invitación para ustedes es que asuman esta responsabilidad con la convicción de ser agentes de cambio en sus industrias. Por qué el planeta, nuestro país y nuestra sociedad no da espera.

Muchas Gracias.

Para ver la premiación completa de Women to Watch Colombia 2023, y las palabras de María López del minuto 9:15 al minuto 22:17 haz clic aquí

También te puede interesar: Auge del Retail Media en Latinoamérica: oportunidad para la expansión económica empresarial