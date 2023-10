Video entrevista con José Miguel Sokoloff: Leyenda de ElDorado

En el segundo día de ElDorado el festival homenajeó a José Miguel Sokoloff con el premio Leyenda ElDorado

Para Sokoloff el premio es "un reconocimiento a lo que he hecho por la publicidad colombiana y me parece muy bonito y no podía no venir a recibirlo en un festival que ha hecho mucho por la publicidad colombiana y que uno nunca se puede olvidar de dónde viene".

Al preguntarle por hitos en su carrera respondió que todo en su carrera son hitos. Sin embargo, aclaró que todo lo que tiene en su vida se lo debe a la publicidad. Recordó su camino en la publicidad desde comenzar en leo Bunett y llegar a ser el vicepresidente creativo más joven de la agencia, hasta la fundación, junto a Humberto Polar y Francisco Samper de Mullen Lowe SSP3.

Afirmó que "si uno mira la gente joven ahora en publicidad, es mucho más joven de lo que era la gente joven cuando yo empecé y eso viene de cuando logramos, algunos, llegar a puestos desde jóvenes".

Creatividad en el centro

Una de las afirmaciones más emotivas de Sokoloff en la entrevista es cuando dice que, al crear Mullen, él ,Samper y Polar pusieron lo creativo por encima de todo y añade que fue eso mismo lo que los diferenció de la competencia, dio frutos y también mucho de qué hablar en ese momento en el ámbito publicitario en Colombia ya que fue la puesta de una agencia alrededor de su producto y no alrededor de los clientes, sus estrellas o las relaciones.

Sokoloff también explicó que se siente orgulloso por su carrera internacional y global, lo que le permitió abrir camino a otros colombianos y a dar a conocer la creatividad colombiana en el mundo. “Eso hizo posible que estemos hoy en Anapoima, Colombia y estén personas como el CEO de Cannes Lions y Fernando Machado”.

Los factores del éxito

Al preguntarle qué llevó a la cima a Mullen, Sokoloff es claro: “mi formación es administrador, entonces dentro de estos tres publicitarios el uetenia alguna idea de cómo manejar la empresa era yo, y rápidamente vimos que eso era clave”.

Con esta afirmación Sokoloff le pega a un punto clave de todo negocio: crear empresa no es sencillo, y para hacerlo es fundamental alguien o varias personas que sepan estructurar y administrar la empresa. Con esa parte organizada, se consiguen los talentos.

Aunque muchas veces Sokoloff y sus socios se durmieron pensando “es probable que mañana no tengamos agencia”, siempre lograron salir adelante, movidos por su pasión y por los cincuenta pico de empleados que hacían parte de la agencia.

En sus últimas respuestas Sokoloff, uno de los publicistas más importantes en la historia de la publicidad colombiana, explicó que prospectivamente, la publicidad debe enfrentar la fragmentación de medios que ha llevado a una fragmentación de audiencias que antes no existía; y lo peculiar de esas audiencias son sus intereses que son algo similar a los fandoms; grupos apasionados por algo de forma radical. Frente a esa coyuntura Sokoloff afirma que la publicidad debe entenderlos y buscar formas de contar diferentes que sean relevantes para esas audiencias.

La entrevista terminó con un momento emotivo, en el que Sokoloff recordó que su carrera en la publicidad lleva tanto como P&M en la industria; 44 años de crear historias y apostarle a la publicidad, el mercadeo y las comunicaciones.

