Estas son las Women to Watch 2023

Desde el año 2015, P&M lidera la iniciativa Women to Watch Colombia. Este programa tiene como propósito reconocer a las mujeres profesionales que, gracias a su liderazgo, influencia, proyección y aporte son un referente para el sector del mercadeo, la publicidad y las comunicaciones en el país.

La distinción Women to Watch ratifica a quienes la reciben como transformadoras, que impactan positivamente en el sector. Para elegir a las Women to Watch Colombia, P&M lleva a cabo el siguiente proceso:

1. Se realiza una convocatoria abierta para que las personas del sector postulen a quienes consideran merecedoras de este reconocimiento.

2. Se lleva a cabo un ejercicio periodístico para identificar a aquellas mujeres líderes de la industria que, según el criterio del equipo editorial de P&M, merecen recibir el reconocimiento.

3. Se hace un primer filtro en el que el equipo editorial y directivo de P&M crean una lista corta de nominadas con base en todas las postulaciones.

4. P&M Convoca a un Comité de selección, conformado por personas que hacen parte del sector, para que digan qué mujeres de la lista corta tienen las características de una Women to Watch

5. Finalmente, el equipo editorial y directivo de P&M revisa la selección del Comité de selección y escoge las Women to Watch del año.

El Comité de selección de las Women to Watch 2023 estuvo conformado por: Carlos Fernando Vega, director general de la Revista P&M; Juanita Rico, directora de contenidos de la Revista P&M, Paolo Miscia, founder & CEO de Vertimedios; María Angélica ´Keka´ Palacio, general manager partner y creative strategy en Babel Group y Women to Watch 2015; Paula Gaviria, directora estratégica y comercial en Digimarketing y Women to Watch 2016; Lucas Chávez-Alcorta, regional branding & pr manager en Falabella.com; Carlos Martínez, co founder at Lucro app; Juliana Villegas, profesora de Gerencia de Marca en la Universidad EAFIT y Women to Watch 2022; Juan Pablo García, managing director en David Bogotá; Diana Wiest, head of agencies & partners Colombia, Central America and the Caribbean en Google y Women to Watch 2020; Magda Galindo, chief marketing officer en Rappipay y Women to Watch 2016; y Vladimir Tiuso, managing director and partner en Untold.

Las 11 mujeres seleccionadas como Women to Watch 2023 son:



Nombre: María Fernanda Sánchez Castaño

Cargo: gerente de Mercadeo & ESG

Empresa: Grupo Aval



Nombre: Natalia Arévalo Quijano

Cargo: general manager

Empresa: TikTok



Nombre: Carolina Henao Celedón

Cargo: directora de marca

Empresa: WOM Colombia

Nombre: Carolina Nieto Cáceres

Cargo: gerente de asuntos corporativos

Empresa: Cámara de Comercio de Bogotá



Nombre: Ángela Martínez Lago

Cargo: corporate affairs & communications manager

Empresa: Habi

Nombre: Valentina Hoyos

Cargo: marketing manager

Empresa: Spotify

Nombre: Aura María Rivera

Cargo: directora general de estrategia

Empresa: Accenture Song

Nombre: Juanita León

Cargo: Global Brands marketing director

Empresa: ABInBev Bavaria

Nombre: Valentina Giraldo Henao

Cargo: CEO

Empresa: La Valentina Design

Nombre: Haidy Johanna Moreno Ceballos

Cargo: directora programas en Mercadeo

Empresa: Universidad EAN



Nombre: Victoria E. Concha Ávila

Cargo: directora Agencia UAO. Agencia Publicitaria UAO

Empresa: Universidad Autónoma de Occidente

