Bogotá se une al movimiento Stand UP de L'Oréal Paris para poner fin al acoso callejero

L’Oréal París, la compañía detrás del movimiento Stand UP, anunció que iluminará los parques principales de Bogotá para prevenir que más casos se sigan presentando sin que esto tenga ninguna repercusión.

El acoso callejero es un comportamiento el cual crea un ambiente de inseguridad y vulnerabilidad, impactando negativamente en la calidad de vida de las mujeres, limitando su libertad de movimiento y generando un sentimiento de angustia. En Colombia, como en muchas partes del mundo, las calles de Bogotá han presenciado este flagelo. Según una encuesta internacional sobre acoso sexual en espacios públicos, el 80% de las mujeres en Bogotá ha manifestado haber sido víctima de algún tipo de acoso. Este sombrío panorama ha llevado a L'Oréal Paris, la renombrada empresa de cosméticos y belleza, a unirse a la ONG Ayuda en Acción para lanzar la iniciativa "Stand UP". Su objetivo es claro: iluminar los parques principales de Bogotá y proporcionar herramientas de capacitación que permitan prevenir y combatir el acoso callejero, marcando un cambio significativo en la vida cotidiana de quienes caminan por las calles de la capital colombiana.

El acoso callejero es un problema que ha persistido durante demasiado tiempo en Bogotá, como en muchas otras ciudades del mundo. Las cifras son alarmantes: el 80% de las mujeres en Bogotá ha experimentado algún tipo de acoso sexual en espacios públicos, según la última encuesta internacional. Este acoso puede manifestarse de diversas maneras, desde miradas lascivas y gestos inapropiados hasta silbidos, piropos vulgares y comentarios sexualmente sugestivos sobre el cuerpo de las víctimas. Pero lo más preocupante es que solo el 25% de las personas que sufren acoso reciben ayuda. Enfrentar esta problemática exige un enfoque unificado y determinado, y es aquí donde la iniciativa "Stand UP" de L'Oréal Paris entra en acción.

En consecuencia, L'Oréal Paris, conocida por su compromiso con la belleza y la confianza de las personas, ha unido fuerzas con la ONG Ayuda en Acción para llevar a cabo un cambio significativo en Bogotá. Su iniciativa "Stand UP" tiene un enfoque integral que busca abordar el acoso callejero desde múltiples ángulos. La iluminación de los parques principales de Bogotá no solo aumentará la sensación de seguridad en estos espacios, sino que también enviará un mensaje claro de que el acoso callejero no será tolerado.

Pero la iluminación es solo una parte de la solución. "Stand UP" también ofrece herramientas prácticas para empoderar a las personas y capacitarlas en la prevención y la intervención segura en casos de acoso. La "Metodología de las 5D's de Stand UP de L'Oréal Paris" se basa en la experiencia de expertos y proporciona un conjunto de estrategias efectivas: distraer, delegar, documentar, desahogar y dirigirse al acosador. Estas estrategias están diseñadas para que cualquier persona pueda tomar medidas con seguridad cuando sea testigo de acoso en las calles de Bogotá.

Así mismo, los capitalinos están respondiendo con entusiasmo a esta iniciativa, se estima que el 76% de la población ha presenciado al menos un caso de acoso sexual en espacios públicos, pero con frecuencia, los testigos no saben cómo actuar. La "Metodología de las 5D's" proporciona una guía clara sobre cómo intervenir de manera efectiva, lo que puede marcar la diferencia en la vida de quienes sufren acoso.