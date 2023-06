Converse celebra la diversidad y el orgullo con su colección Pride 2023

La campaña anual "Proud to Be", encabezada por Big Freedia se inspira en la comunidad mundial LGBTQIA+ de Converse.

Converse, ha lanzado su colección y campaña anual del Orgullo, en la que rinde homenaje a aquellos que se sienten orgullosos de vivir la vida y expresarse en sus propios términos. Bajo el lema "Proud to Be", Converse reconoce que la comunidad queer no tiene límites y representa una amplia gama de experiencias libres y diversas, sin disculpas.

Este año, la campaña y la colección Pride de Converse se inspiran en su amplia comunidad de empleados y aliados LGBTQIA+, quienes han contribuido al diseño y la inspiración de la colección. Encabezando la campaña se encuentra Big Freedia, un ganador de un Grammy, embajador de música Bounce de Nueva Orleans e ícono LGBTQIA+. También se suman a la campaña tres miembros de la comunidad All Star de Converse: la cantante y compositora Eva Westpha, Yeliz Aifoglu y Xavier 'Internet X' Means, cada uno hace parte de la red mundial de jóvenes creativos de la marca.



Expresión en cada detalle

Converse ha sido un aliado de impacto social y comunitario de la comunidad LGBTQIA+, su apoyo se centra en el proyecto "It Gets Better" desde 2017. Este proyecto utiliza el poder de Internet para crear comunidad y mostrar a los jóvenes de la comunidad LGBTQIA+ que las cosas mejoran con el tiempo.

La colección Proud to Be es el reflejo del progreso. Cada silueta de calzado está diseñada por la comunidad LGBTQIA+. En la colección se pueden encontrar los modelos: Run Star Legacy CX, Chuck 70 De Luxe Heel, Chuck 70 Plus, Chuck 70, Chuck Taylor All Star Lift y Chuck Taylor All Star, además de una variedad de prendas de vestir. Cada silueta presenta elementos decorativos como los cordones Pride de las Run Star Legacy CX, las suelas arcoíris de las Chuck 70 Plus y la parte superior de las Chuck 70 De Luxe Heel.

La marca está orgullosa de ser parte del apoyo global al proyecto It Gets Better –desde el 2017 ha estado presente–, gracias a las herramientas digitales han servido para construir una comunidad sólida y transmitir un mensaje de esperanza a los jóvenes pertenecientes a la comunidad LGBTQIA+.

