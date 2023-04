Leo Burnett Colombia fue ganadora de dos bronzes en los Clio Awards 2023

La agencia recibió estos reconocimientos por la efectividad de la campaña Billy The BullyWatcher junto a la marca Pony Malta.

Clio Awards, los reconocidos premios que honran la excelencia de las campañas publicitarias anunciaron el pasado 12 de abril a los ganadores de este año dentro de los que se destaca Leo Burnett Colombia, por la efectividad de su trabajo que inspira un mercado competitivo de ideas y fomenta conexiones significativas dentro de la comunidad creativa.

En esta oportunidad, la agencia obtuvo dos galardones de Bronze en las categorías Direct Use of Data y Digital/mobile AI por la campaña Billy The BullyWatcher desarrollada para la marca Pony Malta, mediante la cual se propuso sensibilizar a la sociedad sobre las vulnerabilidades que atraviesa la niñez en las redes sociales frente al bullyng.

A propósito de este reconocimiento, Mauricio Sarmiento, VP Creativo de Leo Burnett Colombia, manifestó que “nos gusta ganar en estas categorías ya que reflejan nuestro compromiso de innovación con las nuevas tendencias y el negocio de nuestros clientes”.

De esta manera, Leo Burnett Colombia continúa afianzando su posicionamiento en la industria y acentuándose como referente creativo e innovador a partir del pensamiento estratégico y disruptivo con el que cuentan sus talentos.

La ceremonia para la entrega de los premios se realizará el próximo 25 de abril en el recinto Gotham Hall de Nueva York.

