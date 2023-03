SXSW: una ventana hacia el futuro

Esta es mi sexta participación en este festival, mi lugar feliz, se ha convertido en el espacio en donde me encuentro con la inspiración, con mentes brillantes que están cambiando el mundo, me cuestiono temas importantes, es el lugar donde tengo una ventanita que da hacia el futuro y que me permite evolucionar no solo como profesional sino como ser humano, para navegar esta nueva era de la manera más informada y responsable posible. Por eso cuando me dieron la oportunidad de contar mi historia en este festival de la mano de P&M, la felicidad me invadió, así es que acá les dejo una pequeña guía para navegar en este mar de experiencias y para darles un vistazo de lo que pasó en este 2023.

¿Qué es SXSW?

South by South West o como lo podríamos traducir al español, al sur por el oeste… o mejor como más lo podrás buscar en internet SXSW, es un festival que se da lugar en Austin, Texas, cuna de la innovación y la tecnología de la última década. Comenzó en 1987 y a partir de ese momento se ha convertido en el trampolín de lanzamiento de la música independiente, el cine y la tecnología. Son diez días en los que Austin se transforma, cierra sus calles y acoge a más de 150 mil personas. Es tan importante este festival que:

La película gran ganadora de los Óscares este año, Todo al mismo tiempo en todas partes, se estrenó allí, y como lo llaman los protagonistas, fue el lugar donde el éxito comenzó.

James Blunt fue descubierto gracias a este festival en el 2004 volviendo super estrella mundial.

En el 2008 Buzzfeed y Twitter tuvieron su momento de gloria gracias a su participación en el festival.

¿Para qué ir a SXSW?

Si lo que quieres es estar preparado para el futuro de tu empresa o proyectarte profesionalmente debes ir y te cuento porque:

Austin es una ciudad increíble, es una ciudad que vive de la tecnología gracias a que las empresas más importantes del mundo, entre ellas Tesla y Meta han movido sus oficinas centrales allí, pero lo más importante es que en este lugar la fusión de culturas, la libertad de ser quien quieras ser, el crisol de sabores, sonidos y experiencias es algo que no verás en ningún otro lugar.

En diez días logras abrir una ventana hacia el futuro contada por los mismos protagonistas que la están creando. Estamos hablando no solo de personas tan importantes como Elon Musk o Barak Obama, tenemos espacio de compartir con astronautas, investigadores, científicos, artistas, desarrolladores, creadores, emprendedores, todos en un mismo espacio que te permitirán crear un criterio sobre lo que viene y pre sacar el mejor provecho de las nuevas tecnologías, al tiempo que compartes con actores famosos o con las futuras promesas de la música mundial.

Es un lugar que te exige caminar, estudiar, investigar, arriesgarte a buscar temáticas que no te imaginas como es la psicodelia o el futuro del sexo. Debes ir siempre con la mente abierta y los tenis puestos, porque más que un festival es un peregrinaje hacia donde vamos como humanidad.

¿Qué debemos tener en la mira para este 2023?

Para mí este año fue increíble, no solo porque logré ser la primera colombiana en ser conferencista con mi charla “Cazadores de tendencias: creando el futuro de tu negocio”, sino que volvimos a ver calles atiborradas de participantes, música y experiencias que nos recordaron que volvemos a unirnos después de la pandemia. Y aprovecho para dejarte unos temas que debes estar muy atento:

La biotecnología está en su momento más importante. Hoy estamos creando cerebros a partir de células humanas y se está logrando implantar en robots, que son autónomos gracias a estos “organismos”. El punto de inflexión en el que comience a crecer esto exponencialmente está a la vuelta de la esquina.

Hoy estamos creando cerebros a partir de células humanas y se está logrando implantar en robots, que son autónomos gracias a estos “organismos”. El punto de inflexión en el que comience a crecer esto exponencialmente está a la vuelta de la esquina. La IA o inteligencia artificial será la siguiente gran evolución humana después del internet y de los aparatos móviles. Esta herramienta será un momento clave para nosotros, ya que replanteará nuestros trabajos, nuestro lugar en la sociedad y sobre todo nuestro lugar en el mundo y el universo.

Esta herramienta será un momento clave para nosotros, ya que replanteará nuestros trabajos, nuestro lugar en la sociedad y sobre todo nuestro lugar en el mundo y el universo. Debemos darle espacio a la imaginación, la creatividad y sobre todo a la humanidad en los años venideros. El boom de las nuevas tecnologías nos plantea un camino de pérdida de relevancia de lo que nos hace habitantes relevantes de este planeta o nos da lugar para construir una mejor realidad, ¿Qué camino será? está en nuestras manos.

El boom de las nuevas tecnologías nos plantea un camino de pérdida de relevancia de lo que nos hace habitantes relevantes de este planeta o nos da lugar para construir una mejor realidad, ¿Qué camino será? está en nuestras manos. Los computadores cuánticos son la siguiente gran innovación tecnológica , son los que permitirán la escalabilidad inimaginable a temas como la inteligencia artificial, permitirá a los científicos analizar cosas que antes eran impensables… ¿Será el surgimiento de una nueva raza humana?

, son los que permitirán la escalabilidad inimaginable a temas como la inteligencia artificial, permitirá a los científicos analizar cosas que antes eran impensables… ¿Será el surgimiento de una nueva raza humana? Estamos en crisis de intimidad, como humanos estamos perdiendo ese valor que nos hace únicos qué es el de relacionarnos con otros y estamos evitando las crisis y las incomodidades escondiéndonos detrás de la tecnología. Esta es la causa de muchos de los problemas mentales que vivimos. ¿Podemos alejarnos de las máquinas para volvernos más humanos?

¡Bueno bueno! Lo que viene tiene muchos retos y sobre todo muchas oportunidades, espero que estas líneas les haya picado un poquito la curiosidad y los vea en SXSW 2024.

