Publicis Groupe Colombia llega al Super Bowl para eliminar estigmas sobre el Cáncer

Durante el 2022, a nivel global se diagnosticaron 20 millones de casos nuevos de cáncer y diez millones de personas fallecieron debido a esta enfermedad. Además, en el mundo una de cada dos personas que son diagnosticadas con cáncer tienen miedo de perder sus empleos por la enfermedad, ya que el 50% de los enfermos teme comunicar su diagnóstico a la empresa donde trabaja. Así mismo, el 92% de los trabajadores consideran que el apoyo en el trabajo repercute positivamente en su salud. El 17 de enero de 2023, Working with Cancer, en colaboración con el Fondo Económico Mundial (FEM), hizo público el compromiso de varias empresas de apoyar la creación de culturas laborales más abiertas, solidarias y favorables en la recuperación de los empleados con Cáncer.

Según la Organización Panamericana de la Salud (PAHO por su siglas en inglés), la carga del Cáncer aumentará aproximadamente en un 60% durante las próximas dos décadas, lo que afectará a las personas, comunidades y a los sistemas de salud.

Por esta razón, Working with Cancer invitó a todo tipo de empresas, grandes y pequeñas, a unirse al movimiento a través de la web workingwithcancerpledge.com. En esta plataforma cada empresa delinea sus compromisos con los pacientes de Cáncer.

En abril de 2022, Arthur Sadoun, consejero delegado de Publicis, hizo público su diagnóstico de Cáncer lo hizo que recibiera miles de testimonios de personas comparten su diagnóstico, y que recalcaban el miedo de perder sus empleos. A raíz de este hecho surge surge la idea de crear una campaña para apoyar esta causa, en uno de los eventos más icónicos en el mundo publicitario como lo es el Super Bowl. Cada año una pauta publicitaria de 30 segundos tiene un costo de 6,2 millones de dólares, así mismo, este evento deportivo atrae a más de 112 millones de espectadores, y es el escenario tanto de la final del fútbol americano, como de los anuncios y spots más publicitados del año.

Este año Publicis Groupe Colombia y Working with Cancer lanzaron el video ““Monday” Working with Cancer Pledge’’ que es un spot que enfatiza la forma en que las compañías pueden apoyar a sus trabajadores con Cáncer para eliminar los estigmas alrededor de la enfermedad en los lugares de trabajo.

Esta campaña, además, busca que más personas logren superar el estigma y tener un apoyo, ‘’Vivo en Alemania y me diagnosticaron cáncer de mama hace cinco años, a la edad de 33 años. Soy originaria de Colombia y cuando me diagnosticaron estuve buscando mucha información en diferentes idiomas, ya que en ese momento no me sentía muy segura con mi alemán. Y así encontré sobre ustedes, también he leído sobre la iniciativa en BBC News y me gustaría expresar mi gratitud. Era muy joven cuando me diagnosticaron la enfermedad, extranjera y una mujer que luchaba por encontrar el equilibrio en su vida laboral. Han pasado cinco años desde el diagnóstico y la cirugía, y no ha sido un camino fácil en lo que respecta al trabajo. Pero vuestra página web, vídeos e información han sido de gran ayuda. Así que me gustaría que supierais que vuestro impacto está traspasando fronteras y llegando a personas de muchos lugares. Muchas gracias”. Este es un testimonio anónimo encontrado web de Working With Cancer, y se estima que con la publicación de la campaña lanzada este domingo 12 de febrero la iniciativa llegue a más empresas y personas; ‘’Aprovechando el Super Bowl que, a nivel mundial, es la fecha que tiene las mayores cifras de alcance y que es la forma más eficiente de llegar a la mayor cantidad de personas‘’ añade Olga Lucía Villegas, CEO de Publicis Groupe Colombia.

Publicis Groupe Colombia, pensando en la tranquilidad de sus empleados diagnosticados con Cáncer, creó también la iniciativa Trabajo/Vida en donde se refleja una seguridad laboral plena durante al menos un año, y que adicionalmente brinda un acompañamiento profesional. ‘’El objetivo de esto es que se genere una conciencia en todas las compañías y en todos los sectores sobre la importancia de poner a la gente en el centro, y ver que esto es una problemática y que es algo que uno siente, que cuando uno está aquí parado y a ti no te ha dado, tú dices “Ay, sí”, pero el día que te da a ti, tu vida cambia totalmente, y creo las organizaciones tenemos el rol de ponerlo en el centro todas las necesidades de las personas y ver cómo las ayudamos a sobrepasar y vivir una experiencia que es terrible para cualquiera’’, añadió Villegas.

