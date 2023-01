Totto lanza nueva colección en colaboración con el artista Ferxxo

Para este regreso a clases, la marca Totto especializada en maletines, mochilas, bolsos, ropa y accesorios; anunció una colaboración especial de morrales y tulas con el cantante Ferxxo uno de los artistas musicales del género urbano más escuchados en Colombia en el año 2022; quien obtuvo un reconocimiento en los Premios Tu Música Urbana 2022, donde ganó las categorías 'Top Rising Male Star' y 'New Artist Album of the Year', un fenómeno entre los jóvenes de Colombia y Latinoamérica.

El desarrollo de los productos, fue creado por el artista, sus creativos y el equipo de diseño de Totto, donde lograron plasmar la esencia de músico para el regreso a clases en el 2023. Los diseños están cuentan con elementos de los conciertos recientes del cantante, con detalles únicos para sus fanáticos: como un llavero de las famosas gafas del Ferxxo, zonas y apliques con tonos verdes que alumbran en la oscuridad, característico de su proyecto musical.

"Hoy en Totto tenemos nuestro lanzamiento de la collab con el artista de música urbana el Ferxxo. Las colaboraciones deben ser ante todo relevantes para sus audiencias y no hay conexión más cercana a los jóvenes que la música que escuchan. Por otro lado, quienes son ajenos al género urbano pueden desconocer lo que representa Feid dentro de la cultura; uno de los representantes colombianos del reggaeton que más ha estado construyendo el género y representa un símbolo de constancia , persistencia y hardwork por un sueño”, expresó en su cuenta de LinkedIn, Pascual J Henao Diaz director de producto de Totto.

Esta es una colección con unidades limitadas, disponibles a partir del 12 de enero de 2023, en 20 tiendas Totto a nivel nacional y a través de los canales digitales de la marca.

