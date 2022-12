AISH, la campaña del “Lugar equivocado” en el Mundial Qatar 2022

La nueva campaña del “Lugar Equivocado”, está inspirada en el evento deportivo que se desarrolla en Qatar. En esta oportunidad, el protagonista es “AISH”, un guía que explica a los espectadores y visitantes las diferencias y prohibiciones que ejerce el Estado de Qatar.

“Justamente, estos ingredientes son los que permiten ingeniarse múltiples y divertidas situaciones, enmarcadas con el típico tono de humor que caracteriza a la marca, en las que varias personas se ven en aprietos y quedan en 'El Lugar Equivocado'”, explica Leo Burnett Open Hub, la agencia detrás de la campaña.

Así, para los aficionados colombianos, “El Lugar Equivocado” se ha convertido en un ritual futbolístico que no puede faltar durante la celebración de cada mundial. Por eso, los retos creativos son cada vez mayores, con el fin de generar más audiencias y afianzar a las que se mantienen. Al respecto, Mauricio Sarmiento, VP Creativo de Leo Burnett, argumentó que “siempre la campaña del mundial será un reto, pues se convirtió en la más esperada por los colombianos desde Alemania 2006.

“En Davivienda creemos que las marcas deben tener esa doble mirada: desde la razón y desde la emoción; como las personas. Uno de nuestros principios y valores es la alegría, el entusiasmo y el buen humor, que se expresan a través de la comunicación, pero también en la experiencia de nuestros clientes con nuestra oferta de valor sencilla, confiable y amigable; acciones que combinadas y coherentes les llevan experiencias que les alegran la vida y, por supuesto, a contribuir con ese propósito de nosotros para con ellos de enriquecerles la vida con integridad”, señala Carlos Torres, director de Mercadeo y Publicidad de Davivienda.

¿Qué opina la industria?

Al respecto de la campaña, hablamos con Paula Gaviria, directora estratégica y comercial de Digimarketing, quien cuenta con 25 años de conocimiento del mercado digital en Latinoamérica, y esto nos dijo:

1. Teniendo en cuenta la controversia que se está generando en redes entorno a la campaña "Aish" de Davivienda para el mundial ¿Cuál es su opinión al respecto?

En publicidad hay algo dicho y es que 'no hay mala publicidad', que hablen bien o mal pero que hablen. Finalmente, Davivienda acudiendo a su recurso del humor, como lo hizo en su momento con Ricardo Jorge, el corresponsal, está buscando un recurso para ser representativa durante el Mundial, sin ser una marca patrocinadora e incluso sin que la selección esté allí y lo logra. Es un recurso que podría tener, a mi parecer, más innovación. Pero introducir el tema de derechos humanos y de la cultura de un país es delicado, es un riesgo y es ahí donde esta el atreverse de la marca y lo significativo de hacerlo en publicidad, de marcar ese diferencial, y más en una categoría como la financiera que es tan compleja, entonces siento que es bueno salirse de lo usual, de los lugares comunes.

2. Sabemos que las marcas usualmente toman posición frente a temas relevantes ¿por qué surgen campañas como esta en la que forma de buscar empatía con las audiencias es hablar de la cultura de Qatar sabiendo que es un tema delicado?

Habría sido un gesto bonito de Davivienda no enmarcar su campaña en el mundial de fútbol como tal, si no direccionarlo, por ejemplo, al fútbol femenino o apoyo de clubes que hubiera aquí en el país o algo como el mundial nos lo jugamos nosotros internamente, o respaldar el tema de no ir, haciendo caso o activismo alrededor de la vulneración de derechos en Qatar. Habría sido interesante verlo porque Davivienda siempre ha llevado un poquito la contraria de la categoría saliéndose de lo tradicional. Pero, dicho anteriormente, es algo que les funciona, los pone en la conversación y en ese sentido, lo logran, por eso lo hacen.

