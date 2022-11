DRUM Llega a Colombia

El poder de DRUM es ayudar a las marcas a crear sus propias señales culturales en un mundo saturado de mensajes, bloqueo de anuncios y lapsos de atención similares a los de un pez dorado, porque lo que realmente conecta a las personas es la cultura popular, la tv, la música, el cine, la comedia, el deporte, estas son las cosas que todos aman, que recuerdan, de las que hablan, que comparten y con las que se sintonizan. la cultura es aquello a lo que prestan atención: the signal not the noise.

"Las marcas nunca han tenido que trabajar más para construir conexiones significativas con los consumidores en un contexto de rápido cambio cultural y una mayor competencia por la atención de la audiencia. Como líder mundial en contenido de marca, entretenimiento y asociaciones, DRUM está perfectamente posicionado para ayudar a las marcas a navegar este cambio y ayudarlas a contar historias auténticas de productos y marcas que crearán impacto en los espacios a los que los anuncios no pueden llegar. Estoy encantado de que con el lanzamiento de DRUM en Bogotá, podamos llevar nuestro enfoque, creatividad y pensamiento innovador a los clientes de Omnicom Media Group en Colombia y los mercados de LATAM en general”. Luke Southern, CEO global, DRUM

Preguntarse constantemente cual tiene que ser el rol de nuestras agencias de medios para realmente aportar al crecimiento de los negocios de nuestros clientes, es una obsesión en OMG Colombia.

“Desde OMNICOM MEDIAGROUP nos hemos trazado una misión y es ser siempre los mejores partners para el negocio de nuestros clientes. Somos unos convencidos del poder de los medios como palanca para el crecimiento de los negocios. Es por eso que en los últimos años hemos venido sumando capacidades a toda nuestra oferta habitual, con el fin de ser cada vez más consultivos y no solamente transaccionales, trayendo innovación y nuevas conversaciones a la mesa y DRUM hace parte de estas nuevas apuestas.” Hernán Peña – CEO Omnicom Media Group.

"La llegada de DRUM a Colombia nos deja una misión, ser capaces de conectar marcas con personas y con contextos vía analítica, ciencia, pero sobre todo con la cultura", explica Peña. P&M habló con Luke Southern sobre DRUM y sus proyectos en el país. Estás fueron sus respuestas:

DRUM basa todo su portafolio y sus estrategias en la creatividad, pero ¿Es la creatividad innovación?

Creo que la creatividad o ser creativo es un desafío. Nosotros cada vez que hacemos algo nuevo la creatividad se manifiesta. En esta industria la capacidad de utilizar la creatividad para resolver problemas para las marcas y para los clientes es insuperable y es innovación.

Sólo hay que mirar las estadísticas de las ventas y los premios ganados. La creatividad puesta por encima de la tecnología y los datos gana siempre. En términos del impacto que tiene para las marcas y para las empresas, y el éxito que conlleva, es algo innovador. La realidad es que la creatividad y la innovación van de la mano, yo no las separaría. Diría que se puede ser innovador siendo creativo, pero también se puede ser creativo siendo innovador.

Ustedes trabajan bajo la premisa de que crean “señales culturales” o Cultural signals en inglés. ¿Qué son y cómo lo hacen?

La cultura está en todas partes. Históricamente, sin cultura no hay publicidad. Creo que nuestro compromiso siempre ha sido que las dos cosas esten juntas. Por eso se trata de crear mensajes comerciales con base en la cultura.

Eso es crear señales culturales.

Solíamos decir que cuando creamos señales culturales lo hacemos para cortar el ruido y francamente, estamos robando una vieja metáfora y tomándola del mundo de la televisión. En realidad una señal en una transmisión; si algo es entretenido o informativo, va a cautivar a la audiencia. Así que realmente las señales culturales son una declaración de misión para nosotros.

¿Entonces lo que buscan es crear conexiones emocionales profundas?

Sí. Creo que la línea entre la cultura y el arte es todo nuestro propósito; es decir, provocar una respuesta emocional. Y creo que si quieres construir esa conexión profunda tienes que provocar una respuesta emocional.

¿Qué trae DRUM a Colombia, en materia de mercadeo?

Diría que lo que traemos es la posibilidad de crear más productos disruptivos. La idea es usar los canales tradicionales como redes, vallas, etc., y también explorar otros canales con base en las señales culturales. Lo que realmente traemos es una forma diferente de hablar con las audiencias a través del contenido; contenido con sentido.