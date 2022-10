El Liderazgo Femenino presente en El Ojo 2022

El Ojo de Iberoamérica sigue completando la lista de expertos en comunicación, marketing, medios, tecnología y contenidos para su próxima edición que se realizará el 9, 10 y 11 de noviembre. En esta oportunidad presenta a destacadas mujeres que encararán la temática del Liderazgo Femenino en la conferencia titulada “Cómo reconstruir una mesa”.

El panel estará integrado por Jessica Apellaniz, Anita Ríos, Veronica Elizondo, y Monique Lima. Será coordinado por Flor Leibaschoff. El panel “Cómo reconstruir una mesa” se centrará en que solo el 0.1% de las mujeres tienen un lugar en la mesa donde se toman las decisiones. Juntas charlarán sobre qué está pasando en la industria y cómo todos, hombres y mujeres, pueden ayudar para que eso no pase.

A continuación presentamos a las profesionales que presentarán la conferencia:

Jessica Apellaniz, CCO de Ogilvy LATAM y Ogilvy México

Apasionada storyteller, que pasó de ser productora de MTV a redactora publicitaria, y a ser elegida como una de los «100 Líderes Creativos» de Adweek y reconocida como «Woman to Watch» de México.

Jessica llegó a Ogilvy como vicepresidenta creativa en 2017, después de crearse una reputación por crear historias para clientes como Pernod Ricard, BMW y Citi. Desde entonces ha aplicado su visión creativa con Coca-Cola, Nestlé, AB-Inbev, Aeroméxico y otros, ganando su papel como CCO Regional para Ogilvy Latina en 2020, donde sus logros han seguido siendo reconocidos por sus colegas.

Bajo su liderazgo, Ogilvy Latina celebró grandes éxitos. Recientemente, desde la región ha aportado a que Ogilvy se consagre, una vez más, como Red del Año en el Festival de Creatividad de Cannes 2022, con una performance histórica que incluye haber ganado los primeros Leones de Honduras y Bolivia. Jess también ha sido miembro del jurado en One Show y Cannes Lions, y es miembro del Consejo Creativo Mundial de Ogilvy.

Anita Ríos, CCO Anita&Vega

Conocida en el mundo publicitario latinoamericano como Anita, tiene una licenciatura en Publicidad y enseñó Creatividad en universidades de Argentina y Sudamérica. Trabajó en Y&R y Del Campo Nazca / S&S, antes de sus nueve años en VegaOlmosPonce, donde fue Directora Creativa General, a cargo de marcas globales, administradas desde su oficina en Argentina, como Axe, Rexona e Impulse.

Ganó premios en los festivales publicitarios más prestigiosos, como Cannes y El Ojo y fue jurado en muchos de ellos. En 2020 Anita presidió el jurado de El Ojo Film y Radio y en 2021 se destacó como conferencista al presentar “La salud de nuestros hijes”.

A finales de 2018, dejó su puesto de ECD en J.W. Thompson y lanzó su propia Agencia Anita &Vega con Fernando Vega Olmos, donde es fundadora y CCO.

Verónica Elizondo, Directora Ejecutiva Creativa de Conill

Con más de 20 años de experiencia en publicidad y diseño, Verónica utiliza su pasión por las grandes ideas y por el lenguaje visual para inspirar a los equipos en la creación de campañas sobresalientes y memorables. Actualmente se desempeña como directora creativa ejecutiva en Conill Saatchi & Saatchi.

Su experiencia abarca diversas marcas y categorías incluyendo T-Mobile, Alaska Airlines, Aflac, Budweiser y Nestlé Coffee-Mate. Su trabajo ha sido premiado por los más reconocidos festivales de publicidad, entre los que destacan Cannes Lions, El Ojo de Iberoamérica, D&AD, Clio, One Show y Effies entre otros. También fue nombrada

como “5 Hispanic shop creatives you need to know” por Digiday.

Monique Lima, Fundadora de Mimo Live Sales

Monique Lima es una conferenciante internacional que ha realizado charlas sobre marketing e innovación en Perú, Uruguay, Francia y Brasil. A lo largo de su carrera, ha trabajado en tres frentes: televisión en MTV, producción de cine/películas en Madrid y agencias de publicidad DM9 DDB, W+K y Africa DDB.

Fue nombrada Top 3 de los mejores profesionales de la publicidad en 2016 por la ABP, además de varios premios nacionales e internacionales, como El Ojo, D&AD, One Show, Clio y Cannes. Ganó 48 Leones de Cannes por su trabajo en innovación y tecnología para marcas como Vivo, Ambev, Itaú, Natura.

Además, ha sido miembro del jurado del Festival Cannes Lions 2019. En marzo de 2020, Monique fundó Mimo Live

Sales, la primera plataforma de Live Shopping de Latinoamérica. Mimo es el principal jugador en Latam con el mayor número de visitas.

Flor Leibaschoff, socia fundadora de BeautifulBeast.

Es una storyteller apasionada y recientemente fue nombrada Shining Star por la American Advertising Federation y Woman To Watch por DMN (Data. Strategy. Technology) en New York.

Luego de más de 20 años en la industria, Flor se convirtió en la primera mujer Chief Creative Officer del Mercado Hispano en Estados Unidos. Desde febrero de 2022 también es socia fundadora junto a Aldo Quevedo de BeautifulBeast, agencia que lidera creativamente.

Ha trabajado para marcas globales, nacionales y locales en todas las categorías. Algunos de sus clientes han

sido Pepsi, Gatorade, Clorox, The Home Depot, Avocados From Mexico, Nissan, Pizza Hut, 7-Eleven, Sierra Mist, Tropicana, Quaker, Dr Pepper, Sprint, Procter&Gamble, BanCoppel, Goya, Frito Lay, Doritos, Cheetos,

Lays, Southwest Airlines, JCPenney, Colon Cancer Coalition, American Red Cross, entre otros.

En las próximas semanas el festival seguirá anunciando a los Conferencistas de la edición 2022 y a los Presidentes de los jurados de cada uno de los Premios que se entregarán este año.

También le puede interesar: El Ojo de Iberoamérica inaugura el Salón de Honor del Talento Latino