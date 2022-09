Y la Economía Naranja, ¿qué?

El concepto de Economía Naranja fue uno de los pilares de las propuestas del expresidente Iván Duque, quien fue mandatario del país desde agosto de 2018 hasta agosto de 2022. En este sentido, con la llegada de Gustavo Petro a la Casa de Nariño y cambios estructurales en mente, el sector de mercadeo, publicidad y comunicaciones en Colombia contempla la Economía Naranja desde su ángulo.

En principio, la definición de Economía Naranja se fundamenta en la creación, producción y distribución de bienes y servicios de carácter cultural y creativo. Asimismo, este concepto se apoya en la generación de riqueza a partir de la propiedad intelectual.

Partiendo de la esencia del concepto en contexto, se conecta al sector directamente a partir de las actividades creativas que naturalmente se asocian a la cultura: medios digitales, diseño, publicidad e industria audiovisual. En este sentido, líderes del sector opinan en exclusiva para P&M, dando su percepción respecto a la polémica temática de la Economía Naranja.

En la percepción de Camilo Herrera, presidente de Raddar, pese a que es un concepto abstracto vale la pena aterrizarlo en Colombia, porque la generación de contenido en Colombia tiene grandes dimensiones.

Respecto a la necesidad de una continuidad de la Economía Naranja, concuerdan con Herrera Saray Méndez, directora ejecutiva de UNEMEC y Francisco Samper, CEO de MullenLowe para Latinoamérica.

Por otro lado, Méndez hace énfasis en que este proyecto solamente involucra la publicidad, pero el mercadeo y otros subsectores de la industria no se incluyen allí, por lo tanto, desde UNEMEC se está trabajando como agremiación para lograr esa inclusión.

Mientras que para Francisco Samper hubo acciones concretas en el estímulo de producción nacional sobre todo en cinematografía (películas y comerciales). Y en el campo tributario, hubo incentivos para las agencias durante la pandemia.

Sin embargo, Juan Pablo Rocha, presidente y socio de June & July, difiere del apoyo durante el mandato de Iván Duque.

Y Leandro Izquierdo, CEO de ACEI (Asociación Colombiana de Empresas de Investigación de Mercados y Opinión Pública), comenta que en principio hubo un interés importante por parte del Gobierno, pero luego se agotó.

No obstante, Leandro destaca que eso no resta la importancia de la Economía Naranja, resalta también que se trata de una base social fuerte que además de generar empleo, permite la exposición y el desarrollo del país.

Con este panorama, se crean preguntas alrededor de lo que pasará en esta materia con el mandatario actual Gustavo Petro y sus propuestas que se caracterizan por redireccionar muchos de los frentes en los que se ha trabajado a nivel nacional.

Las expectativas de los líderes del sector coinciden; invitan al Gobierno Nacional fortalecer este proyecto.

Por su parte, Francisco Samper se muestra menos esperanzado.

"Lo mínimo es que se mantenga lo que el gobierno anterior hizo, pero no me hago grandes ilusiones porque he visto que están improvisando en muchos sentidos. Esperaría que ya que anunciaron que no se mantendría la Economía Naranja, así no se mantenga generando nuevos beneficios para el sector creativo, se sostenga lo que quedó del anterior gobierno" concluye.