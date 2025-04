"Los microdramas no vienen a reemplazar el cine, vienen a sumarle", Laura Torres

Albereda Films fue fundada en 2019 por Álvaro Benet y, desde 2023, cuenta también con la participación de Laura Torres. La productora ha trabajado en distintos formatos y géneros, incluyendo series horizontales para televisión regional, cine de ciencia ficción y contenido en vertical para plataformas digitales. En esta entrevista, conversamos sobre sus procesos creativos, las dinámicas de producción en microdrama, el panorama de la industria audiovisual en Colombia y los proyectos que tienen en desarrollo.

Revista P&M: Tengo entendido que están enfocados en microdramas en formato vertical. ¿Cómo nació esa idea?

L.T.: La idea de los dramas verticales fue algo que empecé a experimentar con contenido en Instagram. Me di cuenta del potencial que tenía el formato, porque el hábito ya está creado: la gente consume contenido vertical, no solo de creadores, sino incluso series y películas adaptadas así. Me obsesioné con el formato, empecé a investigar y a compartirle la idea a Álvaro.

A.B.: Y yo me dejé contagiar por esa energía. Empezamos a investigar, a ver referencias, a estudiar el formato y a producir. No significa que estemos cerrados al formato horizontal. De hecho, ahora tenemos dos nominaciones en los Premios India Catalina por El amor no tiene cura, una serie horizontal para un canal regional.

Revista P&M: ¿Qué tipo de proyectos desarrolla Albeda Films como productora?

A.B.: Nos gusta tomar riesgos. No todos los proyectos se hacen por rentabilidad, algunos se hacen por pasión, otros por posicionamiento. Mal demonio, por ejemplo, fue la primera película de ciencia ficción grabada durante la pandemia en Latinoamérica. La hicimos como un mensaje de inspiración, para decirle a la gente que sí se puede crear, aún en condiciones adversas.

L.T.: También hicimos una serie sobre clínicas de conversión, que fue el primer proyecto en formato serie que aborda esta problemática. Ganó una convocatoria del Ministerio de Cultura, obtuvo recursos y fue nominada a varios premios. Creemos que estos temas merecen ser contados, porque como actores primero, sentimos esa necesidad de contar historias con impacto.

Revista P&M: Hablemos un poco de ReelShort, ¿Por qué se aliaron con esta plataforma?

L.T.: La plataforma es ReelShort, una plataforma especializada en contenido vertical. Solo están disponibles ahí. Tuvimos la suerte de que esta alianza se alineara con lo que estábamos buscando. Fue como encontrar al amor de tu vida: no lo eliges, simplemente llega y funciona.

Revista P&M: ¿Cómo ha sido la recepción de este formato en la industria?

A.B.: Al comienzo nadie sabía lo que era un microdrama ni qué era ReelShort. Pero hemos tenido muy buena acogida. Muchas personas de la industria, con mucha trayectoria, han mostrado interés, nos llaman, nos preguntan, quieren saber más sobre el formato. Se ha abierto un campo interesante.

L.T.: Al principio costaba vender la idea, pero ahora la gente está fascinada, quieren aprender. Es una narrativa diferente, pero poderosa. Los microdramas no vienen a reemplazar el cine, vienen a sumarle.

Revista P&M: ¿Están abiertos a seguir explorando otros formatos además del microdrama?

L.T.: ¡Totalmente! No nos cerramos a nada. Nos gusta todo lo que nos mueva, lo que nos rete, lo que nos apasione. Microdramas, horizontal, series, películas, incluso estamos explorando realidad virtual.

A.B.: Estamos constantemente buscando qué más hacer, qué más se puede innovar. No hay que esperar a que China lo haga primero. Tenemos todo para inventar aquí.

Revista P&M: Uno de sus propósitos es generar empleo en Colombia. ¿Cómo están contribuyendo a eso?

L.T.: Desde que comenzamos producción este año, en enero, hemos estado moviendo la industria en un momento en que usualmente está muy quieta. Hemos podido contratar a personas que por diferentes razones no tenían trabajo.

A.B.: El formato obliga a que el contenido se cree constantemente, porque la gente consume muy rápido. Eso genera movimiento, múltiples equipos trabajando al tiempo, y oportunidades para más personas. Todo eso dinamiza la industria.

Revista P&M: ¿Algún mensaje que quieran dejar a productores o creadores que están empezando?

A.B.: No hay que tener miedo. El miedo solo se vence enfrentándolo. Si uno cree en lo que hace, y se rodea de personas que también creen, se pueden lograr cosas increíbles. No se dejen frenar por el “eso no se puede”.

L.T.: : Exacto. Cuando uno cree en lo que hace, y se atreve a innovar, el camino se abre. Hay que arriesgarse y crear. Este es solo el comienzo.

