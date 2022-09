P&M Live: análisis con expertos sobre la reactivación del sector

El Ranking de las 300 empresas de la comunicación es un balance empresarial anual del sector en el que P&M recopilan los ingresos operacionales de las compañías que componen el sector de mercadeo, publicidad y comunicaciones en Colombia.

En este sentido, de cara al lanzamiento de la edición del ranking en 2022 para los meses agosto y septiembre, se realizó una transmisión de P&M Live en la que expertos líderes de diferentes subsectores estuvieron conversando sobre el camino de reactivación.

Como invitados estuvieron:

La conversación se abrió en torno al panorama que se ha dibujado en el sector durante el último año. En la percepción de Christian Dieb el sector ha cambiado conforme al cambio de actores, es decir, nuevos anunciantes y modelos de negocio que han tomado fuerza.

"A nosotros nos han impactado de forma positiva en los resultados para llegar al crecimiento. Si no hubiera clientes con disposición para invertir, no sería fácil llegar al público y crecer. Si bien de cara al 2019 el crecimiento no es tan fuerte, este mercado se ha recuperado de una forma positiva", agregó Dieb.