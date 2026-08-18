Marcas activan ayuda tras terremoto en Colombia

La respuesta empresarial frente al terremoto que afectó varias zonas de Colombia el 10 de agosto también se está dando desde los canales, productos, plataformas e infraestructura de las compañías.

El 10 de agosto, un sismo de magnitud 7,4 sacudió a Colombia. El epicentro se ubicó en San José del Palmar, Chocó, y el movimiento se sintió en diferentes regiones del país, entre ellas Pereira, Manizales y Cali, además de Panamá y Venezuela. Una semana después, el terremoto deja 304 personas fallecidas y más de 185.000 damnificados, de acuerdo con el balance más reciente reportado por las autoridades.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), se trató del tercer sismo de mayor magnitud registrado en la historia del país. La emergencia activó la respuesta de autoridades, organizaciones sociales, ciudadanos y empresas, que han puesto en marcha donaciones, entrega de productos, transporte de ayudas y canales digitales para apoyar a las comunidades afectadas.

La ANDI reúne más de $70.000 millones

Una de las principales iniciativas empresariales es la Jornada de Solidaridad Empresarial por Colombia, liderada por la ANDI (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia) en el marco del 11° Congreso Empresarial Colombiano (CEC).

Según la organización, durante el segundo día del CEC se habían recolectado más de $70.000 millones y más de 500 empresas se habían vinculado a la iniciativa. Los recursos buscan contribuir a la atención de la emergencia y a los procesos de recuperación y reconstrucción.

La jornada también busca articular capacidades empresariales, además de recursos económicos, para responder a las necesidades de las comunidades afectadas.

Y mientras la ANDI concentra esta movilización, diferentes compañías han puesto en marcha acciones propias.

¿Qué están haciendo las marcas?

La respuesta empresarial no se está dando de una sola manera. Dependiendo de su operación, las compañías han utilizado plataformas digitales, canales de donación, redes de tiendas, productos, logística de transporte, infraestructura y recursos económicos.

Spotify

Activó un botón dentro de su plataforma para dirigir a los usuarios a opciones de donación.

Rappi

Habilitó un botón de donación dentro de la aplicación para que los usuarios pudieran realizar aportes.

Frisby

Activó sus canales para facilitar las donaciones de sus clientes.

Coca-Cola

Donó bebidas para hidratación y puso a disposición su red logística para recolectar y transportar ayudas.

Grupo Argos

Se sumó con recursos para la reconstrucción y una campaña para recibir donaciones, con aporte de contrapartida.

D1

Anunció la entrega de 1.000 toneladas de productos y habilitó kits de alimentos y aseo para apoyar a los damnificados.

Alquería

Donó productos y puso carrotanques a disposición para transportar agua potable.

Ecopetrol

Destinó recursos para kits de ayuda humanitaria y activó jornadas de voluntariado.

Starbucks

Donó US$100.000 para apoyar el suministro de agua potable a las comunidades afectadas.

Las acciones muestran que la respuesta empresarial no se limita a entregar dinero. Las compañías también están utilizando recursos que hacen parte de su operación: plataformas digitales para facilitar aportes, redes de tiendas, sistemas de distribución, transporte aéreo y terrestre, infraestructura, productos de consumo y equipos de voluntariado.

Esta participación amplía también las formas en las que los consumidores pueden sumarse. Un aporte puede hacerse desde una aplicación, mediante la compra de un kit, a través de un canal de donación o con la entrega de productos en un punto habilitado.

Para las compañías, la emergencia implica poner en funcionamiento capacidades que normalmente están asociadas a su operación comercial y que, en un escenario como este, pueden utilizarse para facilitar la llegada de recursos a las comunidades.

¿Qué beneficios tributarios tienen las donaciones?

La DIAN también recordó los beneficios tributarios contemplados para determinados aportes.

El artículo 257 del Estatuto Tributario establece un descuento tributario equivalente al 25 % del valor donado a entidades autorizadas, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la ley.

Además, la legislación contempla un tratamiento especial para las donaciones de alimentos aptos para consumo humano y productos de higiene y aseo entregados a bancos de alimentos autorizados. En estos casos, el descuento tributario puede llegar hasta el 37 % del valor donado, incluido el costo de transporte, bajo las condiciones establecidas por la normativa.

En este contexto, la respuesta empresarial reúne diferentes modelos de participación. La ANDI concentra una movilización de recursos que ya supera los $70.000 millones, mientras empresas de diferentes sectores utilizan sus plataformas, productos, redes de distribución, transporte e infraestructura para complementar la atención de la emergencia.

La participación empresarial, en este caso, no ocurre únicamente desde el presupuesto destinado a donaciones. También se expresa desde las capacidades que cada compañía puede activar para facilitar que los recursos, productos y ayudas lleguen a las comunidades afectadas.

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