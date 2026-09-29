Marea Viva estará en el MC LATAM: así podrán donar los asistentes durante el evento

Durante los dos días del congreso, la comunidad de la publicidad, las comunicaciones y el mercadeo tendrá la oportunidad de sumarse con donaciones directas a la campaña ‘Marea Viva: El Chocó de mañana cuenta contigo hoy’, una iniciativa que trasciende la atención inmediata para construir soluciones sostenibles y dignas a mediano y largo plazo en el departamento.

Las emergencias por desastres naturales suelen movilizar un pico de solidaridad concentrado en las dos primeras semanas. Sin embargo, cuando la atención mediática disminuye, la reconstrucción apenas comienza. Para hacer frente a esta realidad tras el terremoto del pasado 10 de agosto, la iniciativa ‘Marea Viva: El Chocó de mañana cuenta contigo hoy’ llega al Marketing Conference Latam 2026.

A través de esta alianza, P&M abren un espacio en el evento para conectar al sector de la publicidad, las comunicaciones y el mercadeo con una causa de impacto real. Durante el desarrollo del congreso, los asistentes podrán realizar donaciones en tiempo real para apoyar las metas de habitabilidad, agua potable e infraestructura que requiere el territorio.

Durante la jornada académica se transmitirá un código QR habilitado a través de la plataforma Wompi para que, con un clic, líderes de marca, creativos, agencias y ejecutivos del país puedan realizar sus aportes de manera transparente e inmediata, demostrando el compromiso social y la capacidad transformadora de la industria en la práctica.

¿Qué es 'Marea Viva'?

‘Marea Viva’ es una alianza promovida por organizaciones como Progresa Chocó, RedPro, Fundación Mi Sangre, Fundación Bancolombia y Grupo Argos para recoger donaciones en un lapso de seis meses que se destinen específicamente a la reconstrucción de la infraestructura destruida por el terremoto en el Chocó.

A esta causa se han unido voces reconocidas como Juanes, James Rodríguez, Velia Vidal, David Ospina, Jhon Arias, Mariana Pajón, Rigoberto Urán, Alejandro Sanz, Juan Luis Guerra y Nicky Jam, entre otros.

La iniciativa se inspira en la dinámica del territorio chocoano, único departamento de Colombia con costas en dos océanos, y en el comportamiento de sus mareas:

Marea Alta (Pleamar): La fuerza creciente y rápida de solidaridad que llega a atender la urgencia del momento.

Marea Baja (Bajamar): La serenidad cuando el agua se retira y deja al descubierto las raíces del manglar; representa lo que permanece, lo que se construye y se sostiene a largo plazo.

Metas e impacto a largo plazo

Con $10.000 millones de pesos ya comprometidos, la campaña busca alcanzar una meta total de $25.000 millones de pesos. Los recursos recaudados serán administrados e implementados con trazabilidad y auditoría a cargo de Progresa Chocó, la Fundación Bancolombia y la Fundación Mi Sangre, integrándose a la visión de desarrollo Visión Chocó 2050.

Entre las prioridades establecidas se encuentran:

Habitabilidad: Reconstrucción y mejoramiento de viviendas dignas.

Agua limpia y sanidad: Reducción del alto riesgo en la calidad del agua que afecta a más del 53% de los municipios del departamento.

Infraestructura comunitaria: Fortalecimiento de espacios educativos y sociales para las comunidades ribereñas.

¿Cómo sumarse?

A lo largo de la jornada del Marketing Conference Latam, se transmitirá un QR a través del cual se podrá donar a Marea Viva.