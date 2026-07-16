NH Cali Boulevard del Río entre el movimiento del centro y la calma del río

Ubicado entre el Boulevard del Río y el centro histórico, el hotel conecta al viajero con algunos de los principales referentes culturales y urbanos de Cali.

A lo largo del corredor del río Cali y con acceso directo al Boulevard del Río, el NH Cali Boulevard del Río se integra a uno de los sectores que mejor expresa la transformación reciente del centro de la ciudad, donde el espacio público, la recuperación del entorno fluvial y la conexión entre zonas tradicionales y nuevos usos urbanos han configurado una de las áreas más dinámicas de la Sucursal del Cielo.

La ubicación del hotel también acerca a los visitantes a algunos de los lugares más emblemáticos de Cali. A pocos minutos están el Gato del Río, la Plazoleta Jairo Varela, la Iglesia La Ermita, el Teatro Municipal Enrique Buenaventura y el Parque de los Poetas. Hacia San Antonio, el recorrido cambia de ritmo: cafés, restaurantes, galerías y espacios culturales hacen de este barrio uno de los puntos de encuentro más activos de la ciudad.

En medio de la cultura caleña, el hotel reúne elementos del estándar de NH Hotels con un diseño contemporáneo que privilegia la funcionalidad en sus 48 habitaciones. Los espacios responden a distintos tipos de viaje, con una distribución que favorece la amplitud visual, la entrada de luz natural y un ambiente tranquilo.

De igual forma, la oferta gastronómica se integra a la estadía, con una propuesta de cocina internacional que acompaña distintos momentos del día. El restaurante funciona como un punto de encuentro versátil y coherente con el ritmo de viajeros corporativos y visitantes que buscan recorrer la ciudad.

En el ámbito corporativo, el NH Cali Boulevard del Río dispone de salones adaptables para reuniones, presentaciones y eventos de diferentes índoles. Estos espacios han sido pensados para responder a las dinámicas actuales de trabajo, con soporte operativo y configuraciones adaptables según cada necesidad.

El Boulevard del Río conecta algunos de los lugares más representativos de Cali, desde la arquitectura republicana del centro hasta los cafés y espacios culturales de San Antonio. En medio de ese recorrido se encuentra el NH Cali Boulevard del Río, cuya principal apuesta está en una ubicación que permite recorrer la ciudad a pie sin renunciar a la comodidad.

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