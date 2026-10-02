VEJA debuta en el trail running con el lanzamiento del Harpie Trail

El primer modelo que la marca desarrolló para esta disciplina llegó a Colombia en septiembre de 2026 y celebró su lanzamiento con una experiencia en Running Balboa, en Medellín.

VEJA amplía su línea de performance y presenta el Harpie Trail, su primer calzado desarrollado exclusivamente para trail running. Diseñado para senderos, caminos de tierra y recorridos mixtos, el modelo combina tecnología, estabilidad, ligereza y comodidad para responder a diferentes condiciones de terreno.

Para celebrar su llegada al país, el 26 de septiembre VEJA realizó junto a Running Balboa una experiencia en el Cerro de las Tres Cruces, en Medellín, donde los invitados participaron en un recorrido de trail running de entre 5 y 7 kilómetros. La jornada permitio probar el Harpie Trail en el terreno para el que fue diseñado y experimentar características como su agarre, estabilidad, ligereza y comodidad.

“Con Harpie Trail damos un nuevo paso dentro de nuestra línea de performance y entramos por primera vez a una disciplina conectada directamente con la naturaleza. Para nosotros era importante que su llegada a Colombia fuera más allá de presentar un nuevo modelo: queríamos que las personas pudieran llevarlo al terreno y experimentar las tecnologías que desarrollamos específicamente para el trail running”, afirma Fernanda Almeida, Directora de Comunicaciones de VEJA para Latinoamérica.

“En Running Balboa creemos que la mejor manera de descubrir un producto es vivirlo en el terreno. Como specialty store de running, buscamos ofrecer todo lo que un corredor necesita en un solo lugar, desde producto especializado hasta experiencias que nos permitan conectar con nuestra comunidad. Esta experiencia con VEJA nos permite acercar el Harpie Trail a nuestra comunidad y seguir construyendo experiencias alrededor del running specialty, conectando producto, movimiento y comunidad” afirma Daniel Svartsnaider, Director de desarrollo de negocios en Running Balboa.

Tecnología desarrollada para el trail running

Tras consolidar su presencia en el running de asfalto con la familia Condor, VEJA avanza hacia una nueva categoría con tecnologías desarrolladas específicamente para las exigencias del trail. El Harpie Trail incorpora TerraGrip, una suela creada para ofrecer agarre y tracción en superficies secas y húmedas, y una mediasuela de Rubberfoam, que combina amortiguación, estabilidad y retorno de energía. Con un drop de 6,7 mm y una geometría de pisada neutra, busca favorecer una zancada equilibrada y natural.

Con 275 gramos, el modelo incorpora un exterior en AeroShell, confeccionado con poliéster reciclado, que proporciona transpirabilidad y secado rápido. Su diseño anatómico se adapta a la forma y el ancho del pie, mientras que la plantilla termoformada aporta soporte en el talón y las perforaciones delanteras favorecen la evaporación de la humedad.

Por primera vez en un modelo de VEJA, el tradicional logo en forma de “V” da paso a una nueva identidad visual de carácter más dinámico y deportivo, mientras que las principales especificaciones técnicas aparecen grabadas en el lateral del calzado.

Una conexión con la Amazonía

Producido en Brasil, el Harpie Trail es vegano e incorpora caucho amazónico recolectado de manera sostenible por comunidades extractivistas de la Amazonía, contribuyendo a la valorización de la selva en pie y a la generación de ingresos locales.

Esa conexión también está presente en su nombre. Harpie rinde homenaje al águila harpía, la mayor águila de América y uno de los símbolos de la biodiversidad amazónica. A su vez, hace referencia a las harpías de la mitología griega, asociadas con la velocidad, la fuerza y la resistencia.

Con este lanzamiento, VEJA amplía su portafolio de performance y lleva por primera vez su propuesta al universo del trail running, combinando desarrollo técnico, materiales de menor impacto ambiental y una conexión directa con la naturaleza.