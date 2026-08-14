Asocajas plantea recursos para hogares afectados

La propuesta busca ampliar las alternativas de recuperación para las familias afiliadas afectadas por el terremoto, con medidas que incluyen reparación, reconstrucción, reubicación y subsidios de arrendamiento temporal.

Asocajas presentó una propuesta que contempla hasta $90.000 millones del Fondo de Vivienda de Interés Social (FOVIS) para apoyar a los hogares afiliados afectados por el terremoto. La iniciativa incluye alternativas para la reparación, el reforzamiento estructural, la reconstrucción y la reubicación de viviendas, además de subsidios de arrendamiento temporal y reposición de dotaciones, y requiere autorización del Ministerio de Vivienda para su implementación.

Desde las primeras horas de la emergencia, las Cajas de Compensación Familiar con presencia en los departamentos afectados fortalecieron la atención a sus afiliados. Los servicios de salud y el acompañamiento en salud mental hacen parte de las acciones implementadas para atender las necesidades de las comunidades afectadas.

Con la atención inmediata en marcha, el Sistema de Compensación Familiar trabaja en medidas orientadas a la etapa de recuperación. En este contexto, Asocajas plantea ampliar los mecanismos disponibles para que los hogares afiliados puedan acceder a apoyos de acuerdo con las condiciones y el nivel de afectación de cada vivienda.

La propuesta contempla habilitar hasta $90.000 millones de recursos del FOVIS para contribuir a la recuperación habitacional. Los recursos podrían destinarse a diferentes acciones, entre ellas la reparación de viviendas que presenten daños, el reforzamiento de estructuras, la reconstrucción de inmuebles que no puedan ser recuperados y la reubicación de hogares cuando las condiciones lo requieran.

También se plantean subsidios para cubrir arrendamientos temporales mientras avanzan los procesos de recuperación, así como mecanismos para la reposición de dotaciones perdidas durante la emergencia. Estas alternativas buscan complementar las medidas disponibles para los hogares afiliados y atender diferentes escenarios derivados de los daños ocasionados por el terremoto.

La propuesta de Asocajas requiere la autorización del Ministerio de Vivienda para poner en marcha estos mecanismos. Por ello, las Cajas plantean al Gobierno Nacional y a los Ministerios de Vivienda y del Trabajo habilitar las condiciones necesarias para utilizar los recursos del FOVIS dentro de las acciones de recuperación.

La emergencia también generó afectaciones en la infraestructura de algunas Cajas de Compensación Familiar. Entre las entidades impactadas se encuentran Comfandi, Confa, Comfamiliar Risaralda y Comfachocó, que han mantenido la prestación de servicios en los territorios donde tienen presencia.

Comfamiliar Risaralda perdió su sede administrativa y su clínica presentó afectaciones considerables. Ante las condiciones de la infraestructura, sus equipos habilitaron espacios en un parqueadero para continuar con la atención a la población. La Caja mantiene sus servicios mientras avanza en la gestión de las afectaciones ocasionadas por el terremoto.

Comfandi también registró daños en su infraestructura, con dos edificios que colapsaron como consecuencia del sismo. Las afectaciones a las sedes llevaron a las Cajas a implementar alternativas para mantener la operación de sus servicios y continuar la atención de sus afiliados y de las comunidades en los departamentos afectados.

Como parte de las acciones de cooperación, el Sistema de Compensación Familiar activó mecanismos para respaldar la operación de las Cajas con infraestructura afectada y fortalecer la atención en los territorios impactados. En el caso de Comfamiliar Risaralda, la Universidad Javeriana destinó un equipo médico para apoyar la labor de la clínica y contribuir a mantener la atención de la población.

La salud física y emocional de las personas afectadas continúa dentro de las líneas de atención del Sistema de Compensación Familiar. A estas acciones se suman los mecanismos relacionados con vivienda, considerados dentro de la etapa de recuperación para los hogares que registraron daños en sus inmuebles.

La propuesta de Asocajas busca incorporar los recursos del FOVIS a esta respuesta, de manera que puedan utilizarse en acciones de reparación, reconstrucción, reforzamiento, reubicación y arrendamiento temporal, de acuerdo con las condiciones de cada hogar y una vez se cuente con las autorizaciones requeridas.

Las Cajas de Compensación Familiar hacen parte del Sistema de Protección Social y desarrollan programas y servicios en áreas como salud, vivienda, educación, empleo, bienestar, recreación y turismo. En el marco de la emergencia, estos instrumentos se articulan con las acciones de atención y recuperación dirigidas a sus afiliados.

También le puede interesar: Rappi habilita botón de donaciones para apoyar a afectados por el terremoto