Desde el domingo 27 de septiembre, EL TIEMPO circula con un nuevo formato

La casa editorial acompaña el rediseño del impreso, en tabloide europeo, con una nueva sede en Fontibón y una rotativa que le permitirá desarrollar otros formatos y publicaciones, en un momento de ajuste para sus más de 115 años de historia.

Con este rediseño, el diario apuesta por una lectura más ágil y práctica, sin sacrificar el análisis ni el contexto que sus lectores esperan. Es un cambio más en una historia de más de 115 años en la que el formato se ha ajustado varias veces a las transformaciones de la audiencia y de la industria.

Esta evolución hace parte de una transformación integral de EL TIEMPO Casa Editorial, que se expresa en tres frentes: una nueva forma de leer, una nueva sede y una nueva tecnología.

El formato de EL TIEMPO ha cambiado en diferentes momentos durante sus 115 años de historia, en respuesta a las transformaciones de sus lectores y de la industria. Hoy el nuevo diseño, se suma a ese recorrido con una propuesta que busca un acercamiento con el lector entregándole un periódico más fácil de portar y de leer.

La nueva edición continuará circulando en sus ediciones Bogotá y Nacional y ofrecerá más información, análisis e investigación, con diversidad de temas para explorar y responder a los diferentes intereses de sus lectores.

La transformación también llega a EL TIEMPO Casa Editorial, con una moderna sede en Fontibón, pensada para acompañar esta renovación de la compañía. A esto se suma una nueva rotativa que amplía las capacidades de producción, y permite desarrollar formatos innovadores y publicaciones versátiles con mayor flexibilidad, incorporando mejoras en automatización, calidad de impresión y eficiencia en el uso de recursos.

En esta nueva etapa, cambian los espacios, los formatos y las herramientas, pero permanece el propósito: hacer periodismo con rigor, independencia y compromiso con la verdad y con el país. Este compromiso también se refleja, en los premios de periodismo obtenidos a nivel nacional e internacional y en la certificación de The Trust Project, referente global de transparencia y buenas prácticas periodísticas.

EL TIEMPO Evoluciona conectando producto, infraestructura y tecnología para responder a las nuevas necesidades de sus audiencias, manteniendo la esencia de su relación con los lectores durante más de un siglo.

Cambian los momentos, cambian los protagonistas.

El papel de EL TIEMPO no cambia, evoluciona.