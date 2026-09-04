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Motorola llegó a ANDICOM 2026 con su apuesta por una IA de acceso masivo

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Motorola llegó a ANDICOM 2026 con su apuesta por una IA de acceso masivo

La marca llevó a Cartagena su visión de inteligencia artificial aplicada al consumo y al mundo corporativo, un frente donde su unidad Motorola for Business creció 18% en el último año fiscal.

Juanita Rico
 septiembre 4, 2026

Motorola participó en ANDICOM 2026, el congreso empresarial y tecnológico organizado por CINTEL que llegó a su edición número 41 y que termina hoy en Cartagena de Indias, con la Unión Europea como invitada de honor y más de 6.000 asistentes. La compañía llevó al evento su lectura sobre cómo la inteligencia artificial está cambiando la forma en que las personas trabajan, crean contenido, se comunican y acceden a la información.

El eje del mensaje fue la accesibilidad: en línea con su estrategia de Lifestyle Tech, la marca sostiene que el valor de la IA no está en la sofisticación técnica sino en cuántos usuarios pueden aprovecharla a diario. Bajo esa premisa, Motorola extendió capacidades de inteligencia artificial a las familias razr, edge y signature, con funciones de fotografía, optimización de rendimiento, eficiencia energética y automatización de tareas cotidianas.

"La innovación más poderosa es aquella que puede llegar a más personas", afirmó Álvaro Mazo, gerente general de Motorola Colombia. El directivo agregó que el objetivo de la compañía es "desarrollar experiencias que simplifiquen tareas, impulsen la productividad y ayuden a los usuarios a aprovechar mejor su tiempo, independientemente del dispositivo que elijan".

El frente corporativo

La conversación que Motorola llevó a Cartagena también apuntó al terreno empresarial, donde la marca opera desde 2023 con Motorola for Business. La unidad ha mantenido crecimiento de doble dígito en Colombia y la región, y cerró el último año fiscal con un alza del 18%, impulsada por su presencia en telecomunicaciones, manufactura, alimentos, agroindustria, construcción, salud y servicios financieros.

El foco de esa división está en las organizaciones que necesitan administrar equipos de trabajo fuera de la oficina, un escenario donde los smartphones corporativos enfrentan exigencias distintas a las del consumo masivo. La oferta de Motorola se organiza alrededor de tres frentes:

  • Seguridad: ThinkShield, con capacidades de protección de la información y administración empresarial.
  • Gestión: Moto Device Manager, que permite monitorear y administrar dispositivos de forma centralizada.
  • Productividad: Smart Connect, una plataforma que integra smartphones, computadores y tablets, con funciones potenciadas por IA como interacción por lenguaje natural y búsquedas entre dispositivos.

Lo que viene

De cara al futuro Motorola apunta a una inteligencia artificial más integrada y contextual. Iniciativas como Motorola Qira, desarrollada junto con Lenovo, buscan construir experiencias que acompañen al usuario a través de varios dispositivos y escenarios de uso.

Para la marca, el argumento de fondo es que el retorno de la inteligencia artificial se mide en la capacidad de las herramientas para ampliar lo que las personas pueden hacer, más que en la potencia del modelo que las soporta.

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