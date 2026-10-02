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Andean Growth Equity le apuesta a cerrar la brecha de valor de las empresas de servicios

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Andean Growth Equity le apuesta a cerrar la brecha de valor de las empresas de servicios

De acuerdo con Andean Growth Equity (AGE), firma de inversión y transformación operativa, su portafolio ha generado crecimientos acumulados EBITDA de +569,6%, un alza de +12,4 veces en ingresos ordinarios y un crecimiento de +6,7 veces en el valor de la compañía, con una tasa de crecimiento anual compuesto de +60,86%.

Redacción P&M
Redacción P&M
 octubre 2, 2026

AGE aborda una necesidad que tiene buena parte de las agencias, consultoras y firmas B2B en Colombia, y es que estás compañías pueden tener ingresos sólidos y generar caja mes a mes, sin tener por eso una compañía que genere liquidez a nivel institucional, medible y preparada para aumentar su valor, fusionarse o ser adquirida. Es allí exactamente donde AGE busca aportar a través de un modelo que combina inversión, transformación operativa y gestión directa.

A diferencia del modelo tradicional de comprar y salir, AGE invierte capital y se involucra directamente en la operación de las compañías, acompañándolas en el camino de convertirse en un activo institucional con capacidad real de escalar, fusionarse o ser adquiridas en las mejores condiciones para los fundadores.

“Los founders se ven enfrentados a un reto cuando su compañía empieza a crecer: la gimnasia operativa y financiera, los impuestos, la caja, los colaboradores, los stakeholders, este día a día termina por diezmar la visión estratégica que fue clave para la fundación de la compañía. AGE busca precisamente ayudar a los founders a hacer lo que mejor saben hacer: crear y comercializar.” menciona Jimmy Peña Urbano, Managing Partner de AGE.

Para resolver ese punto ciego, AGE acompaña a cada compañía a través de tres fases de trabajo:

  1. Institucionalización y gobierno corporativo. Se consolidan los cimientos de la compañía: estrategia financiera, controles administrativos y una estructura legal y de compliance de estándar mundial.
  2. Excelencia operacional. Se optimiza la propuesta de valor del negocio, así asegurar una operación eficiente, rentable y medible.
  3. Crecimiento estratégico y creación de valor. Se acelera la expansión comercial y la adopción tecnológica para diversificar ingresos y construir nuevas líneas de negocio sostenibles.

Para Jimmy, el éxito viene acompañado de la disciplina acompañada de estrategia y de análisis de datos. Él menciona que “Para aumentar el EBITDA de una pyme de servicios B2B hay que hacer más eficiente la operación: saber en dónde está cada peso, en qué se usa el tiempo de los colaboradores, qué contratos son más rentables y en qué momento de valorización se está hoy. De ahí viene la adopción tecnológica, para medirlo todo de manera efectiva. Cuando la casa ya está en orden, viene la estrategia y la creatividad: cómo crecer, cómo vender más, cómo desarrollar nuevas unidades de negocio.”

El trabajo de AGE responde a una realidad estructural del tejido empresarial de la región. Según cifras publicadas por la OCDE, las mipymes representan el 99,5% de las empresas en Colombia, generan el 60% del empleo formal y son responsables del autoempleo; pero aportan apenas el 25% del Producto Interno Bruto: una brecha entre el peso numérico de estas compañías y el valor que realmente capturan de la economía.

Eso significa que hay una necesidad que no da espera: que las empresas cobren y capturen más valor, que estén preparadas para un due diligence de estándar internacional, no solo para ser vendidas, sino también para fusionarse o adquirir una empresa que impulse su crecimiento. Saber el valor de su compañía y hacerla crecer es en lo que AGE entra a soportar a los founders.”

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