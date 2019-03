Tres conclusiones que dejó el Mobile World Congress 2019

Por: Juan Echavarría, director de Negocios Móviles para Latinoamérica de Headway. Más rápido, más grande, más flexible y más inteligente. El Mobile World Congress 2019, que todos los años reúne lo más destacado de la industria móvil a nivel mundial y más de 100.000 asistentes, tuvo un común denominador: el futuro que imaginamos está cada vez más cercano.

Luego de varios días de disfrutar de esta vorágine de novedades y de intercambiar opiniones con los actores más importantes del mercado, me gustaría hacer un repaso de las conclusiones más destacadas que nos dejó el Mobile World Congress 2019.

Este año quien se llevó todas las miradas es el mercado de la telefonía móvil que en esta edición presentó una novedad tecnológica de magnitud (como hace tiempo no pasaba): el 5G. El año pasado se habían escuchado conversaciones acerca de la posibilidad de la llegada de esta red, que en este 2019 ya es una certeza. Todo gira en torno a esta velocidad y las empresas están aprovechándola para desarrollar nuevos productos o aplicaciones que no tenían compatibilidad con el 4G.

Se abre un nuevo mundo de posibilidades para la mayoría de las empresas tecnológicas como Intel, Oracle, Orange, Nokia, que se están basando en el 5G para sus proyectos a futuro. Desde miembros de una banda de rock proyectados de forma holográfica sin delay hasta operaciones quirúrgicas en tiempo real. La tecnología 5G abrirá una nueva era tecnológica donde la velocidad no será un limitante.

Las fabricantes de fabricantes continuaron utilizando al MWC como su plataforma de lanzamiento, con mejores cámaras y dispositivos más poderosos. La atención se la llevaron Samsung y Huawei con sus dispositivos “Fold”, con pantallas que permiten ser dobladas como un papel.

En el Hall Digital World dedicado a las innovaciones tecnológicas, las empresas especializadas hablaron mucho de tráfico limpio en contraposición a otros años en los que el fraude era protagonista. Ese lugar de importancia lo tomaron ahora la búsqueda de transparencia y el Marketing Growth (crecimiento).

Por otro lado, Programmatic sigue siendo tendencia ya que la mayoría de los providers que estuvimos presentes en la Feria somos de esa área. Eso hizo que todo lo vinculado a compra programática estuviera súper fuerte y tuviera un lugar destacado.

Publicidad

Aunque ya conocemos la tendencia, y desde Headway los estamos trabajando desde hace un tiempo, se observó la trascendencia que le dan muchas de las marcas al nuevo canal de influencers y su actividad cada vez mayor. En esta línea, App store sensation estuvo en boca de todos. 2019 nos sorprenderá con un upgrade de la tecnología existente.

Al igual que todos los años, las nuevas tecnologías son lo que más aprecian los visitantes. Ver lo que cada uno está haciendo, cómo mejorarlo y detectar las oportunidades que uno no está viendo. A nivel proveedores, nos sirve para entender las necesidades del mercado que muchas veces en el día a día no percibimos. En Barcelona nos encontramos con que muchos clientes piden cosas que no teníamos en cuenta, y esta posibilidad de escucharlos es uno de los puntos más fuertes de la Feria.

Aunque algunas de estas novedades pueden parecer lejanas a Latinoamérica, como ya ha sucedido en otras ocasiones, mucho antes de lo que pensamos, estas nuevas tecnologías formarán parte de nuestras vidas.



También le puede interesar: ¿Cuál es el aporte del CES para el mundo del marketing?

Comentarios