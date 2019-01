Llega a Colombia B-Resol, una aplicación para enfrentar el bullying

B-Resol es una compañía de origen español, que tiene como fin detectar, gestionar y documentar todo tipo de conflictos con adolescentes, y llega a Colombia con el propósito de “consolidar su misión en Latinoamérica”. Actualmente, la app se utiliza en más de 50 centros educativos de España y ha obtenido numerosos premios y reconocimientos.

La aplicación surge en un contexto en el que el acoso escolar y el ciberacoso son dos de los temas que mayor preocupación generan. De acuerdo con información de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, en Colombia al menos 20% de los niños sufre de algún tipo de acoso.

Así que la idea es que los estudiantes dispongan de dicha aplicación, desde la cual pueden alertar al centro educativo sobre situaciones de bullying, ciberbullying, drogas, trastornos alimenticios, entre otros casos

Datos

Un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, revela que el 7,6% de los estudiantes colombianos están expuestos diariamente a algún tipo de maltrato físico en su colegio.

Globalmente, las cifras no son más alentadoras. Save the Children dice en su informe “Yo a esto no juego”, que el 10% de los estudiantes afirman sufrir bullying, el 60% haber sufrido insultos en las aulas y casi un 30% agresiones físicas de compañeros.

Por su parte, Unicef, en su estudio Violencia en las escuelas: una lección diaria, publicado en el 2018, revela que 150 millones de niños entre 13 y 15 años han sido víctimas de algún tipo de violencia en el colegio. Este programa de las Naciones Unidas afirma que existen por lo menos cuatro formas de violencia en los centros educativos: bullying, violencia física, violencia psicológica y violencia que incluye factores externos (pandillas, armas y peleas). Otra de las prácticas que se presenta y no es fácil de ser revelada es la violencia sexual.

De acuerdo con información de B-Resol, los niños y adolescentes son más propensos a revelar qué les preocupa cuando se encuentran en un entorno de confianza y anonimato. Aproximadamente el 80% de los clics de B-Resol los hacen los observadores (los compañeros, los amigos, cualquier estudiante no implicado directamente en el conflicto).

Propósito

“Aunque en Colombia cada centro educativo dispone de sus propios protocolos de actuación, buscamos convertirnos en un actor relevante en el país para apoyar la lucha por los derechos fundamentales de los niños y adolescentes, uniendo la conciencia social con la innovación tecnológica”, explica Andrea Pinzón Forero, executive business partner de B-Resol en Colombia.

Para Josep Figols, consejero delegado de B-Resol, gran parte del éxito conseguido por la compañía está relacionado con las características de la solución que ofrece: por un lado, habilita un canal privado en el que niños y adolescentes pueden denunciar y pedir ayuda al personal de su centro educativo, y, por otro lado, permite documentar todas las acciones que dicho personal lleve a cabo.

Modalidad de atención

B-Resol permite que los estudiantes se acerquen al profesor o psicopedagogo con el que sientan mayor confianza para contar la situación que enfrentan ellos mismos o sus compañeros. Lo pueden hacer de forma anónima o identificándose. Los profesores reciben un mail que contestarán de acuerdo con sus horarios y protocolos.

Las instituciones académicas que han adquirido la solución disponen de un código concreto para gestionar toda la información que ofrecen los estudiantes. También permite que las escuelas se queden con los registros de las gestiones que han realizado a partir de los clics recibidos, y obtienen estadísticas para realizar análisis y sacar conclusiones.

Co-Resol

Los mismos creadores de B-Resol habilitaron una solución similar pero dirigida al entorno laboral, denominada Co-Resol. La nueva herramienta se lanza al mercado para conseguir un entorno laboral más agradable, en que los empleados puedan denunciar situaciones de abuso, acoso o fraude en el trabajo, así como sugerencias o mejoras, también de forma anónima o identificándose.

“Queremos trascender los contextos, aunque nuestra verdadera meta es que algún día nadie necesite usar B-Resol”, concluyó Andrea Pinzón.

