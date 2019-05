Octopus Digital Group renueva su cúpula organizacional

Octopus Media Group cambia a Octopus Digital Group. Con esto, la compañía busca reforzar su compromiso de fortalecer la presencia en la región e implementar un nuevo plan de desarrollo tecnológico. Además, el cambio trae consigo importantes movimientos en la alta dirección.

Flavio Pallotti: CEO de Octopus Digital Group

Tras 10 años en NeoMobile, liderando la estrategia comercial de la compañía, el italiano regresa a Latinoamérica para radicarse en México y desde allí dirigir la operación ejecutiva de Octopus.

“Funcionamos como un hub en el mundo de la publicidad digital: entre el mercado regional y las grandes plataformas tecnológicas a nivel internacional, entre el cliente y su audiencia, entre quien ve la oportunidad y quien se arriesga a tomarla. Somos generadores de oportunidades”, afirma Palloti.

Gastón Fonzo: apuesta por la reestructuración organizacional

Gastón, quien tiene más de 12 años liderando empresas en el sector Tech, Mobile, IT y Financial, y fue cofundador de Start Me App, se suma al equipo en el rol de Chief Operating Officer COO.

Con estos cambios, Octopus Digital Group pretende satisfacer las expectativas de crecimiento. “Estamos implementando una estructura organizacional que nos hará crecer como empresa, y nos consolidará como referentes en el mundo de la publicidad digital. Sabemos cómo hacerlo, solo nos faltaba barajar las cartas, repartir el juego. Estoy muy contento de recibir a Flavio y a Gastón en el equipo, con ellos dirigiendo el barco vamos a hacer de este proyecto un verdadero hub tecnológico digital”, sostiene Álvaro Bejarano, fundador de Octopus Digital Group.

Por último, actualmente, la empresa está conformada por 25 jóvenes en sus 7 oficinas: México, Colombia, Argentina, Chile, Perú, España y Estados Unidos. Ahora, se preparan para romper sus barreras y crecer, al menos, un 300% en 2019.

