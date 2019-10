Conozca los ganadores de los Latam Effie Awards 2019

La gala de los premios Latin American Effie Awards 2019, que se llevó a cabo este 3 de octubre en el marco de Más Cartagena, dio como grandes ganadores a Grey Argentina y Flybond, quienes se quedaron con el Gran Effie Latam 2019 por su trabajo “#VuelenUltraLowCost. Dentro de los galardonados más destacados también se encuentran Coca-Cola como marketer del año; Sancho BBDO (Colombia), entre las agencias de publicidad; Don (Argentina), como agencia Independiente; OMD, como red de agencias de medios; y McCann, como red creativa del año.

Los premios que fueron creados en 1968 por la American Marketing Association en New York, son organizados por la revista especializada Adlatina y Effie Worldwide y como novedad de este año, incluyeron categorías innovadoras como: Branded Content, Influencer, y Marketing Estacional – Mundial FIFA 2018.

Con esta ya son cuatro entregas realizadas en la capital del departamento de Bolívar, para el evento que premia las campañas publicitarias más efectivas de Latinoamérica. Para este año, se reunieron 204 casos que lograron pasar el primer nivel de la competencia y de ellos se destacaron campañas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay.

De acuerdo con Ximena Tapias, presidenta de la Unión Colombiana de Empresas Publicitarias (UCEP) y de la Cumbre +Cartagena, “el mundo sigue mirando a la industria creativa con gran interés, siendo así las premiaciones una gran oportunidad para obtener reconocimiento en innovación y creatividad a través de los anunciantes y agencias. Por lo mismo, es un gran escenario para seguir promoviendo la industria con inversión, desarrollo y empleo”.

A continuación les presentamos los ganadores de este año:

Latam Effie Awards 2019 – Ganadores

Gran Effie: #VuelenUltraLowCost, de Grey Argentina para Flybondi.

Marketer del año: Coca-Cola

Agencia del año: Sancho BBDO

Red creativa del año: McCann

Agencia independiente: Don (Argentina)

Red de agencias de medios: OMD

Bebidas sin alcohol

-Plata: I love you, hater, de Santo para Sprite, Coca-Cola. Argentina

Reputación Corporativa

-Bronce: Los puentes de la comida, de Mercado McCann para Coca-Cola. Argentina

Vehículos

-Bronce: Frontier, the power of tech, de Nissan United Latam (TBWA Brasil, Buenos Aires y México) para Nissan Latinoamérica.

Ganadores-Single market

Nuevos productos y servicios

-Oro: Antes de la madurez, después de la ibrnmadurez, de Grey Argentina para Fran, Molinos Río de la Plata. Argentina

-Plata: Kingo: encendiendo vidas, de Ogilvy & Mather Guatemala & Colombia para Kingo Energy. Guatemala. Agencias contribuyentes: Powell Communications, Hill & Knowlton

-Bronce: En el campo de la tecnología, de Geometry Global Argentina para Amarok v6 Comfortline, Volkswagen. Argentina

-Bronce: El primer banco para mascotas Guaw, de Sancho BBDO y OMD para Ban Colombia. Colombia

Revitalización de marca

-Oro: El MAMBO se arrienda, de DDB Colombia para Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO). Colombia. Agencia contribuyente: Dragon Fly

-Plata: La noche mágica de Gaspar, de McCann Chile para Ripley, Comercial Eccsa. Chile. Agencias contribuyentes: Modo Publicidad, Universal McCann, Parla Spa.

-Bronce: Hay una nueva forma, de Human para Halls, Mondelēz. Argentina.

Interactiva

-Plata: Hotelbnb, de Ogilvy & Mather Honduras para Hotel Honduras Maya. Honduras.

Bajo presupuesto (productos)

-Oro: Fresh Face Cabify, de McCann Buenos Aires para L’Oréal París. Argentina.

Bajo presupuesto (servicios)

-Plata: El presentador de noticias de 88 años, de McCann Chile para Fundación Las Rosas. Chile.

-Plata: Cupones que te conocen, de McCann Lima para Wong. Perú.

-Bronce: FAE – Butacas reservadas, de McCann Panamá para Fundación Festival de Artes Escénicas. Panamá.

Alimentos

-Oro: The specialist’s flavour, de MullenLowe Brasil para Knorr, Unilever. Brasil.

-Plata: Blizzard store, de P4 Ogilvy Panamá para Franquicias Panameñas S.A, Dairy Queen. Panamá. Agencias contribuyentes: VFX Panamá, Geometry Panamá, Contexto Panamá, La Tribu Performance.

-Bronce: ¿¡WTF Ronaldo!?, de Almap BBDO para Mars Brasil, Snickers. Brasil.

-Bronce: La Narradora Lay’s, de Almap BBDO para PepsiCo, Lay’s. Brasil.

Cuidado de la salud (OTC, ETC.)

-Oro: Voces expertas, de J. Walter Thompson Puerto Rico para Triple-S Advantage. Puerto Rico. Agencia contribuyente: Zapatero Films, OMD Puerto Rico.

Gobierno e instituciones

-Plata: Regalos (in)deseados, de WMcCann para Exército de Salvação. Brasil.

-Bronce: El mambo se arrienda, de DDB Colombia para Museo de Arte Moderno de Bogotá – MAMBO. Colombia. Agencia contribuyente: Dragon Fly.

Branded Content (productos)

-Oro: Allá lo juegan, acá lo vives – La canción, de Sancho BBDO y OMD para Pepsi, Pepsico. Colombia.

-Oro: I love you, hater, de Santo para Sprite, Coca-Cola. Argentina.

-Bronce: Amigos de WhatsApp, de DDB Colombia para Poker, AB InBev. Colombia.

Branded content

-Plata: Food Truck Love Season 1, de LIH Puerto Rico para AT&T. Puerto Rico.

-Plata: Una vez en la vida, de Ogilvy & Mather Argentina para American Express Platinum. Argentina.

-Bronce: Colombia: inspirando contenidos orgánicos a partir de su concepto de campaña, de Turner y CNN Latin America, Pro. Colombia.

Éxito sostenido (prod.)

-Bronce: Malbec: evolucionar para conquistar, de Almap BBDO para Malbec, O Boticário. Brasil

-Bronce: La cerveza de una nueva generación de panameños, de FCB Crea Costa Rica y P4 Ogilvy para Atlas Golden Light, Cervecería Nacional de Panamá. Costa Rica. Agencia contribuyente: Newcycle Corp.

Éxito sostenido (ss)

-Oro: Estrellas otra vez, de J. Walter Thompson Puerto Rico para Triple-S Advantage. Puerto Rico. Agencias contribuyentes: Zapatero Films, Latitude Films.

-Plata: Rompiendo nuestro récord histórico, de Fahrenheit DDB para Fundación Peruana de Cáncer Ponle corazón. Perú. Agencias contribuyentes: Métrica Comunicación, Reset, Tribeca.

Idea de medios (prod)

-Bronce: Burn that ad, de David Brasil para Burger King. Brasil.

-Plata: This Coke is a Fanta, de David Brasil para Coca-Cola, Recofarma Ind. do Amazonas Ltda. Brasil.

Idea de medios (ss)

-Oro: El MAMBO se arrienda, de DDB Colombia para Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO). Colombia. Agencia contribuyente: Dragon Fly

-Plata: Giving Songs, de De la Cruz & Associates/Ogilvy para Giving Tuesday. Puerto Rico

-Bronce: Desautomaticemos el acoso, de David Argentina para HSBC. Argentina. Agencia contribuyente: Landia

-Bronce: El presentador de noticias de 88 años, de McCann Chile para Fundación Las Rosas. Chile

Impacto positivo – Ambiental (Marcas)

-Oro: La promoción de un cambio, de BBDO Argentina para YPF. Argentina. Agencia contribuyente: PHD.

-Plata: Kingo: encendiendo vidas, de Ogilvy & Mather Colombia y Guatemala para Kingo Energy. Guatemala. Agencias contribuyentes: Powell Communications, Hill & Knowlton.

Impacto positivo – social (marcas)

-Oro: I love you, hater, de Santo para Sprite, Coca-Cola. Argentina.

-Plata: This Coke is a Fanta, de David Brasil para Coca-Cola, Recofarma Ind.do Amazonas Ltda. Brasil.

Impacto positivo – social (sin fines de lucro)

-Bronce: Rainbowblood, de McCann Lima para Presente ONG+AHF. Perú. Agencia contribuyente: Agencia La Esquina.

Influencer

-Oro: La anti-campaña, de MRM/McCann Chile para Esmax. Chile.

-Oro: Turning hate into songs, de Santo para Sprite, Coca-Cola. Argentina.

-Plata: Rainbowblood, de McCann Lima para Presente ONG+AHF. Perú. Agencia contribuyente: Agencia La Esquina.

-Bronce: El presentador de noticias de 88 años, de McCann Chile para Fundación Las Rosas. Chile.

Marketing joven

-Bronce: The uplift platform, de J. Walter Thompson Brasil para Coca-Cola, The Coca-Cola Company. Brasil.

Programática

-Bronce: Heart-generated data, de McCann Health San Pablo para Beneficencia Portuguesa Hospital. Brasil

Real-time marketing

-Plata: Latam jogada aérea, de WMcCann & E/OU MRM para Latam Airlines. Brasil.

-Bronce: Miércoles sin IVA: El día que un paro nacional se convirtió en promo, de Sancho BBDO para Almacenes Éxito. Colombia. Agencia contribuyente: OMD. Colombia.

-Bronce: Mini Varsky, de Ogilvy & Mather Argentina para DirecTV. Argentina.

Shopper & e-commerce marketing

-Oro: La promoción de un cambio, de BBDO Argentina para YPF. Argentina. Agencia contribuyente: PHD.

-Plata: Miércoles sin IVA: El día que un paro nacional se convirtió en promo, de Sancho BBDO y OMD Colombia para Almacenes Éxito. Colombia.

-Bronce: Hotelbnb, de Ogilvy Honduras para Hotel Honduras Maya. Honduras.

-Bronce: Cupones que te conocen, de McCann Lima para Wong. Perú.

IT/Telecomunicaciones

-Plata: Perspectivas, de Wunderman Argentina para Movistar, Telefónica. Argentina.

-Bronce: Mini Varsky, de Ogilvy & Mather Argentina para DirecTV. Argentina.

Productos y servicios financieros

-Plata: Desautomaticemos el acoso, de David Argentina para HSBC. Brasil.

-Plata: Deja de ser un Uga Uga, de DDB Colombia para BBVA Colombia. Colombia.

-Bronces: Un giro de novela, de Mercado McCann para Banco Galicia. Argentina.

-Bronces: Tigres de la honestidad, de Zavalita y OMD para Mibanco. Perú. Agencia contribuyente: TOC Asociados.

Publicidad

Transporte, viajes y turismo

-Oro: #VuelenUltraLowCost, de Grey Argentina para Flybondi. Argentina.

David versus Goliat (productos)

-Bronce: Galletas de Arroz Costeño- Artistas del Sabor, de Wunderman Thompson Perú para Costeño. Perú. Agencias contribuyentes: Claridad Coaching Estratégico, Chisac, PHD Perú, Marca Registrada

David versus Goliat (ss)

-Oro: Ganale a la inflación en 5 minutos, de Grey Argentina para Itaú. Argentina.

-Bronce: Sin bosques nada es forever, de VMLY&R Argentina para Fundación Vida Silvestre. Argentina

-Bronce: Banisi, siempre fácil, de McCann Panamá para Banisi. Panamá.

Marketing estacional (Mundial FIFA 2018)

-Oro: ¿¡WTF Ronaldo!?, de Almap BBDO para Snickers, Mars. Brasil.

-Plata: Plaza Vea en Rusia, de Fahrenheit DDB para Plaza Vea, Supermercados Peruanos. Perú. Agencia cotribuyente: Tribeca.

-Bronce: De Columbia a. Colombia Road, de MullenLowe SSP3 para Águila, Bavaria. Colombia. Agencias contribuyentes: Zenith Optimedia, Dattis

-Bronce: Rusia nos hará heroes, de Nómades para Tecate, Heineken México. México. Agencias contribuyentes: Dec, Swarm, Starcom.

Higiene y cuidado personal

-Bronce: El pack del consentimiento, de BBDO Argentina para Kopelco, Tulipán. Argentina. Agencia contribuyente: PHD

-Bronce: Ay, cómo huele, de McCann Lima para Rexona, Unilever. Perú. Agencia contribuyente: Initiative Media

-Plata: Make B: No lo necessito, pero lo quiero, de Almap BBDO para Make B, O Boticário. Brasil

Otros productos

-Oro: FIFA 19 Jersey para Comunidad MX, de Weber Shandwick para Electronic Arts, EA Sports FIFA. México

-Bronce: El pack del consentimiento, de BBDO Argentina para Tulipán, Kopelco Argentina. Agencia contribuyente: PHD.

Mantenimiento y accesorios para el hogar

-Bronce: Juega con el color, de McCann Colombia para Homecenter, Sodimac Colombia. Colombia. Agencia cotribuyente: Swim

Reputación corporativa

-Oro: Spoilerland, de Don para Cablevisión Flow, Telecom. Argentina

-Bronce: Coca-Cola Manaus, de WMcCann para Coca-Cola Brasil. Brasil.

Vehículos

-Plata: S10 – Nunca dejamos de avanzar, de Commonwealth McCann para Chevrolet, GM. Argentina. Agencia contribuyente: Carat Argentina.

Bebidas alcohólicas

-Oro: Amigos de whatsapp, de DDB Colombia para Poker, AB InBev. Colombia

-Bronce: Portillo, un vino sin peros, de McCann Argentina para Portillo, Bodegas Salentein. Argentina.

Bebidas sin alcohol

-Oro: Botellas que hablan, de McCann Lima para Inca Kola, Arca Continental Lindley, The Coca-Cola Company. Perú. Agencias contribuyentes: Publicis Groupe y Wunderman Thompson Perú

-Plata: This Coke is a Fanta, de David Brasil para Coca-Cola, Recofarma Ind.do Amazonas Ltda. Brasil

-Plata: Poemas by MARTA, de McCann Lima para Coca-Cola y Arca Continental Lindley, The Coca-Cola Company. Perú. Agencias contribuyentes: Publicis Groupe, Findasense Perú.

-Bronce: Ellos somos nosotros, de Mercado McCann para Coca-Cola, Coca-Cola Argentina. Argentina.

