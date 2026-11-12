El llamado de la WFA: los retos del ‘influencer marketing’ frente a la transparencia y la confianza

Nuestra industria está en constante evolución. A lo largo de los últimos años, hemos sido testigos de cómo las tecnologías, los medios y, sobre todo, la manera de interactuar con las audiencias, se han transformado a un ritmo sin precedentes.

En este escenario, la economía de los creadores y el mercadeo de influenciadores han dejado de ser una tendencia emergente para consolidarse como un eje estratégico para las marcas. Según reportes recientes de la Federación Mundial de Anunciantes (WFA, por sus siglas en inglés), el gasto global en este ecosistema se proyecta hacia los 100.000 millones de dólares para 2030, y más del 54% de los anunciantes a nivel internacional planea incrementar sus presupuestos en este canal.

Las marcas, además de conectar con sus audiencias a través de grandes celebridades, encuentran un inmenso valor estratégico en los creadores de nicho y las microcomunidades. Su cercanía permite construir mensajes con una resonancia genuina. Sin embargo, este crecimiento exponencial —respaldado por grandes inversiones— plantea a los anunciantes un reto ineludible: ¿cómo garantizar que esa conexión sea siempre transparente para el consumidor?

Datos divulgados por la WFA ilustran la magnitud de la brecha: un estudio de la Comisión Europea reveló que el 97% de los influenciadores publicaba contenido publicitario, pero apenas uno de cada cinco identificaba explícitamente que se trataba de pauta comercial. Esta opacidad ha impulsado iniciativas de control estatal en diversos mercados. Frente a este panorama, Alexandre Boyer, Senior Policy Manager de la WFA, lo sintetizó con claridad: "El marketing de influenciadores responsable fortalece la confianza del consumidor, impulsa la diferenciación de marca y construye resiliencia de negocio a largo plazo. La responsabilidad es un habilitador de la confianza, no un freno para la creatividad".

Así como durante años hemos defendido que la creatividad y la efectividad no compiten, debemos avanzar hacia una comunicación responsable que permita que ambas encuentren su máximo potencial. En el ecosistema de influenciadores, esto implica promover relaciones transparentes entre marcas, creadores y audiencias, donde la libertad creativa esté acompañada de criterios claros que protejan al consumidor y fortalezcan la confianza.

La creciente profesionalización de este canal ha puesto el foco en los entes reguladores sobre las relaciones entre marcas, creadores y audiencias. Estudios recientes a nivel global muestran que aún existen brechas importantes en la transparencia de los contenidos publicitarios en redes sociales. Frente a este escenario, desde la ANDA creemos en la autorregulación como una vía efectiva para promover estándares de comunicación responsable, construidos de manera conjunta por la industria y orientados a proteger al consumidor sin limitar la innovación ni la creatividad.

La responsabilidad frente a las audiencias debe ser vista como un habilitador de la confianza y de la innovación. Las mejores colaboraciones nacen cuando las marcas otorgan a los influenciadores la libertad de operar y mantener su autenticidad, pero dentro de unos parámetros legales y éticos claros que protejan a ambas partes. Porque la reputación es bidireccional: tanto las marcas como los creadores de contenido tienen un prestigio que cuidar frente a las audiencias.

Construir un entorno digital transparente es un esfuerzo colectivo. Requiere del trabajo conjunto de los anunciantes que apuestan por estrategias efectivas, de las agencias que identifican a los creadores correctos basándose en datos y valores compartidos, de las plataformas digitales que continúan evolucionando y, por supuesto, de los influenciadores que entienden su impacto en la sociedad.

El marketing tiene la capacidad de transformar realidades y construir conocimiento colectivo. Al adoptar estándares globales de transparencia y fomentar la autorregulación, no sólo estamos protegiendo a las marcas en la era digital; estamos demostrando, una vez más, el valor de lo que hacemos y nuestro compromiso irrenunciable con el respeto hacia los consumidores.

Porque, al final, cuando existe coherencia y transparencia en la comunicación, tanto de las marcas como de los creadores de contenido, se construye la confianza: la métrica más importante que podemos alcanzar.

También le puede interesar: Upcycling: sostenibilidad con implicaciones legales