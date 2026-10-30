El cliente siempre tiene la razón. ¿Siempre?

Hay una frase que se ha repetido tantas veces en el mundo de los servicios que terminamos aceptándola como una regla inamovible: el cliente siempre tiene la razón.

En las agencias de publicidad y relaciones públicas, esa máxima tiene una particularidad. No solo prestamos un servicio; también se espera que aportemos estrategia, conocimiento del mercado, creatividad y criterio profesional. Sin embargo, no siempre es fácil conciliar esas dos cosas cuando lo que el cliente pide no coincide con lo que consideramos que debería hacerse.

Un estudio de Setup sobre las relaciones entre marcas y agencias, publicado en 2024, encontró que el 48 % de los clientes que terminan su relación con una agencia señala la insatisfacción con la ejecución como la principal razón para hacerlo. El dato pone sobre la mesa una tensión importante: la distancia entre las expectativas y lo que finalmente se entrega. Pero también invita a preguntarnos qué entendemos por hacer bien nuestro trabajo.

¿Cumplir cada solicitud sin cuestionarla? ¿Entregar exactamente lo que aparece en el correo, incluso cuando sabemos que existe una alternativa más efectiva? ¿O tener la capacidad de decir: entendemos lo que buscas, pero creemos que hay una mejor manera de conseguirlo?

En ocasiones, las agencias confundimos la satisfacción del cliente con la ausencia de desacuerdos. Nos acostumbramos a decir que sí, a ajustar una vez más, a ejecutar una idea con la que no estamos convencidos y a guardar nuestras objeciones para las conversaciones internas. Todo con tal de evitar una fricción que pueda poner en riesgo la relación.

El problema es que, cuando dejamos de cuestionar, también dejamos de aportar una parte importante de nuestro valor.

Hay una idea que Fabián Mota, en SmartPR, suele recordarnos: nuestro rol va más allá de ejecutar solicitudes; somos consultores de nuestros clientes. Y esa distinción importa. Un consultor no está para asentir automáticamente frente a cada decisión, sino para escuchar, analizar, aportar contexto y recomendar el camino que considera más conveniente. Su valor no está únicamente en hacer bien lo que le piden, sino también en ayudar a definir qué vale la pena hacer y por qué.

Una agencia no debería limitarse a recibir instrucciones y convertirlas en entregables. Su responsabilidad también consiste en entender los objetivos del negocio, identificar oportunidades, anticipar riesgos y proponer caminos que el cliente quizá no había considerado. Para eso nos contratan: no solo para hacer, sino también para pensar.

Por supuesto, tener criterio no significa creer que siempre tenemos la razón. Los clientes conocen su negocio, sus prioridades y sus desafíos mejor que nadie. Nuestro trabajo no consiste en imponerles una visión ni en convertir cada diferencia de opinión en una discusión. Consiste en poner nuestra experiencia al servicio de sus objetivos, argumentar nuestras recomendaciones y presentar alternativas cuando consideramos que una decisión puede mejorarse.

La verdadera dificultad está en construir relaciones donde disentir no se interprete como falta de compromiso, sino como una señal de involucramiento. Donde un cuestionamiento venga acompañado de argumentos y soluciones, y donde el cliente pueda confiar en que una recomendación distinta responde a la intención de hacer mejor el trabajo.

Quizá el problema de la frase «el cliente siempre tiene la razón» no sea su intención de poner al cliente en el centro, sino que nos haya llevado a confundir escuchar con obedecer y servicio con complacencia.

Las mejores relaciones profesionales no son aquellas en las que nunca hay desacuerdos. Son aquellas en las que existe suficiente confianza para tenerlos, discutirlos y encontrar una mejor respuesta.

Porque una buena agencia no es la que siempre dice que sí. Es la que entiende cuándo hacerlo, cuándo proponer algo diferente y cuándo tiene la responsabilidad profesional de explicar por qué.

Al final, el cliente no necesita una agencia que le dé la razón todo el tiempo. Necesita una que le ayude a tomar mejores decisiones. Y para lograrlo, a veces, la respuesta más valiosa no es un sí, sino una pregunta incómoda, un argumento bien construido o una alternativa que nadie había considerado.

Porque prestar un buen servicio no debería significar renunciar al criterio que nos hace valiosos.

Artículo publicado en la edición #506 de octubre y noviembre de 2026.