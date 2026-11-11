Generar demanda sigue siendo la tarea más difícil del marketing. ¿Puede la IA ayudar a resolverla?

Todos los que trabajamos en marketing estamos familiarizados con la promesa que ofrece la inteligencia artificial en el mundo empresarial: ahorrarle tiempo a las personas.

Tiempo para pensar, crear, tomar mejores decisiones y centrarse en lo que realmente aporta valor. Sin embargo, a medida que se acelera la adopción de la IA, hay una paradoja que merece nuestra atención: ¿estamos trabajando de forma más inteligente con esta tecnología o simplemente estamos añadiendo nuevas tareas a nuestra jornada laboral que, en realidad, deberían ser gestionadas por la IA?

Hoy en día, podemos desarrollar campañas, crear contenido y analizar información en cuestión de minutos. Pero esa rapidez pierde su valor cuando los equipos de marketing tienen que dedicar horas a revisar contenido, corregir información, preparar informes o conectar manualmente herramientas de IA que no comparten datos entre sí.

Las cifras reflejan esta contradicción. Según el último estudio de HubSpot, realizado entre 2.518 responsables de marketing de diez países, el 95 % identifica al menos una tarea relacionada con la IA que les lleva más tiempo del que les gustaría. En Colombia, el 57 % de los 200 responsables de marketing encuestados todavía tiene que preparar informes y consolidar información manualmente porque sus herramientas no están conectadas. Además, todos los encuestados en Colombia señalaron algún grado de ineficiencia en sus flujos de trabajo de IA.

Estos hallazgos deberían llevarnos a cuestionarnos cómo medimos la productividad. No basta con alegrarnos de que una herramienta genere una respuesta en segundos si luego tenemos que dedicar horas a convertirla en información fiable y útil. En marketing, producir más contenido, campañas o mensajes no conduce necesariamente a mejores resultados. La verdadera diferencia radica en lo que la inteligencia artificial nos permite producir y el impacto que ese resultado tiene en el negocio.

Y hay una pregunta aún más importante: ¿se traduce todo ese esfuerzo en resultados empresariales? En Colombia, el 91 % de los responsables de marketing encuestados sienten presión para demostrar el retorno de sus inversiones en IA. Esto confirma que el reto ya no consiste únicamente en adoptar la tecnología o acelerar la producción de contenido, sino en demostrar cómo su uso contribuye a los resultados empresariales.

En marketing, nuestro trabajo no consiste simplemente en producir más contenido o lanzar más campañas. También debemos comprender a las personas, establecer relaciones significativas y contribuir al crecimiento de la organización. La IA debería ayudarnos a reforzar estas capacidades, no convertirse en otra fuente de complejidad operativa.

Para lograrlo, debemos reconocer que lo que necesitan los profesionales del marketing no son más herramientas. La mayoría de los equipos ya tienen muchas: una para el contenido, otra para el correo electrónico, otra para las redes sociales y otra para la elaboración de informes. El problema es que ninguna de ellas ofrece una visión global.

Podemos acelerar la creación de una campaña, pero si la información de los clientes está dispersa y contiene errores, el equipo seguirá dedicando horas a verificar mensajes, identificar segmentos, ajustar el tono o reconstruir el recorrido de cada cliente. Automatizar una tarea no es lo mismo que mejorar un proceso, y una tarea más rápida no genera, por sí sola, demanda.

Lo que los equipos necesitan es un único lugar donde todas sus herramientas funcionen juntas: donde las campañas, el contenido y los datos de los clientes convivan, y donde las fisuras salgan a la luz sin que nadie tenga que buscarlas. ¿Dónde está cayendo el tráfico? ¿Qué clientes potenciales se están enfriando? ¿Qué campañas están generando realmente oportunidades de venta? Cuando la IA trabaja desde ese contexto conectado, con los clientes reales de una empresa, su marca y su rendimiento pasado, deja de ser una forma más rápida de producir y se convierte en una forma de ver qué funciona, qué no y qué hacer a continuación. Empieza a actuar menos como una herramienta más y más como el equipo que hay detrás del equipo.

Por eso, antes de introducir nada nuevo, deberíamos preguntarnos qué problema empresarial queremos resolver. ¿Estamos intentando generar más demanda? ¿Conseguir mejores clientes potenciales para las ventas? ¿Aparecer donde los compradores buscan ahora, incluida la búsqueda con IA? ¿Mostrar al equipo directivo qué es lo que está dando resultados? Sin una respuesta clara, corremos el riesgo de confundir la adopción estratégica con la simple incorporación de más herramientas solo porque están de moda.

También debemos replantearnos nuestras métricas. El número de contenidos producidos o de tareas automatizadas puede ser útil para hacer un seguimiento de la actividad, pero nos dice poco sobre los resultados. Es más significativo comprender cuánto tiempo dedican los equipos a corregir errores, con qué claridad pueden ver qué campañas generaron contactos, oportunidades de venta e ingresos, y cómo todo ello contribuye a la generación de demanda. Cuando los equipos de marketing y ventas trabajan con los mismos datos, la conversación pasa de «¿qué ha hecho el equipo de marketing?» a «¿qué ha impulsado el equipo de marketing?».

Las pruebas apuntan en esta dirección. Los propios datos de HubSpot muestran que las empresas que utilizan la IA con un contexto conectado y de alta calidad generan 2,1 veces más oportunidades de venta, mientras que aquellas que trabajan con un contexto de baja calidad generan un 55 % menos. La tecnología es la misma. Lo que cambia es la información que hay detrás.

Esto también requiere un cambio de mentalidad entre quienes dirigimos equipos. En lugar de preguntarnos cuántas actividades podemos automatizar, deberíamos identificar cuáles merecen realmente la pena automatizar, qué información de los clientes necesitan y cómo las vincularemos a los resultados empresariales. Y esa conversación debe incluir a las personas que utilizan la tecnología a diario. Son ellos quienes pueden decir cuándo una herramienta les facilita el trabajo y cuándo añade pasos innecesarios, y su experiencia pone de manifiesto obstáculos que no siempre aparecen en las métricas de adopción.

El futuro del marketing no vendrá definido por la cantidad de contenido que podamos generar en segundos, sino por si ese trabajo genera demanda y si podemos demostrarlo. La verdadera transformación se produce cuando la tecnología y la información conectada permiten a los profesionales del marketing centrarse en lo que marca la diferencia: el criterio humano, la creatividad y las relaciones que impulsan el crecimiento empresarial.

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