LG alista su hogar inteligente para CES 2027

La compañía llegará al Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas con una inteligencia artificial que coordina electrodomésticos, pantallas y energía, una propuesta que ya presentó en la Internationale Funkausstellung Berlin (IFA)2026 y que planea llevar a mayor escala.

Cada enero, el CES revela en Las Vegas las tendencias que guiarán el año en tecnología de consumo. La feria, que organiza desde 1967 la Consumer Technology Association (CTA), reunió en 2026 a más de 4.100 expositores de industrias tecnológicas tradicionales y no tradicionales; su próxima edición se realizará del 6 al 9 de enero de2027. Meses antes, IFA adelanta en Berlín parte de esas innovaciones, y Hugo Ma (también llamado Sungwan Ma), CEO de LG Electronics Colombia, sabe que lo que la marca presentó en la edición 2026 de IFA permite anticipar lo que llevará a CES 2027.

LG llegó a Berlín con el concepto “Innovation in tune with you” y con la consolidación de su ecosistema AI Home, en el que tecnologías de inteligencia artificial comprenden el estilo de vida de cada usuario y conectan electrodomésticos, espacios y servicios para ofrecer experiencias más personalizadas, prácticas y eficientes en el uso de energía.

Ma subraya que propuestas como LG AI Orchestra muestran cómo la industria dejó atrás la etapa de los dispositivos inteligentes aislados para avanzar hacia sistemas que aprenden de las rutinas del usuario y actúan de forma proactiva. A su juicio, esta tendencia marcará la conversación de 2027, porque traslada el valor de la tecnología desde las especificaciones técnicas hacia la conveniencia y la personalización, con sistemas que “anticipan necesidades en lugar de limitarse a recibir comandos”.

En Berlín, la compañía presentó varios lanzamientos, entre ellos el televisor wallpaper LG OLED evo W6 y líneas premiadas como LG Sound Suite AI, aunque el ejecutivo pone el foco en el conjunto. El ecosistema AI Home se apoya ahora en el hub LG ThinQ ON y en ThinQ Claw, un nuevo agente conversacional, piezas con las que LG avanza hacia su visión Zero Labor Home, en la que electrodomésticos inteligentes reducen el tiempo que las familias dedican a las tareas domésticas. Al cruzar datos de hábitos, horarios y contexto del hogar, el sistema automatiza desde la coordinación de la limpieza hasta la sugerencia y ejecución de rutinas según quién esté en casa.

Para que la automatización funcione, la IA tiene que resultar útil en lo cotidiano, y LG cumple su promesa cuando se traduce en personalización, ahorro de tiempo y simplicidad en la operación. En línea blanca, la IA analiza patrones reales de uso para reducir el consumo de energía o ajustar los ciclos de lavado y refrigeración al ritmo de cada hogar, mientras que en los televisores, procesadores como el α11 AI Processor Gen3 integran tecnologías como Voice ID, que reconoce quién habla para ajustar perfiles al instante y ofrecer recomendaciones personalizadas. Así, la marca llevó a IFA televisores capaces de modificar sus configuraciones con instrucciones de voz.

Ma agrega que el hogar conectado depende de orquestar los aparatos bajo un mismo hilo conductor, más que de sumar aplicaciones. Para lograrlo, LG integra la plataforma Home y de la compañía neerlandesa Athom, enfocada en la gestión energética inteligente, y ThinQ Pro, con los que conecta electrodomésticos, climatización e incluso equipos de terceros en una misma arquitectura de control. LG proyecta entornos totalmente interoperables que respondan de manera unificada a las necesidades de energía y confort.

La eficiencia energética acompaña cada una de estas piezas, y la compañía la llevó a IFA con productos que optimizan espacio y recursos sin sacrificar rendimiento, como sus soluciones de climatización y electrodomésticos con bombas de calor de alta eficiencia. Según Ma, estos dispositivos responden a la vida urbana actual, en la que el diseño y la funcionalidad pesan tanto como el consumo eléctrico y el uso responsable de materiales. De cara a los próximos lanzamientos, la eficiencia energética asistida por IA será “el estándar prioritario en todos los desarrollos de LG”.

Rumbo a Las Vegas

Ma espera que muchos de los avances conceptuales de Berlín alcancen en CES 2027 su madurez comercial y su escala global. Los agentes conversacionales para el hogar, como ThinQ Claw, y los sistemas de optimización espacial y energética Fit & Max Solution y el HEMS (Home Energy Management System), de Home y, exhibieron en IFA su arquitectura base y llegarán a Las Vegas como tecnologías aplicadas a gran escala, con mayor integración en ecosistemas globales y casos de uso para el mercado masivo.

A esa evolución se sumarán novedades, según el ejecutivo, quien recordó el reciente anuncio de LG y Apple sobre el desarrollo conjunto de nuevos dispositivos para el hogar inteligente; Ma ve muy probable que CES sirva de escenario para innovaciones propias en inteligencia artificial y robótica. En Las Vegas, LG buscará reafirmar su liderazgo en la era de la IA con soluciones para el hogar y los negocios, y fortalecer su posicionamiento como Smart Life Solution Company.

Para los consumidores de América Latina, Ma prevé que estas innovaciones lleguen de forma progresiva en electrodomésticos y pantallas con menor consumo eléctrico, interfaces más intuitivas en español y soluciones que faciliten el cuidado del hogar de manera eficiente y accesible. Recuerda que, en Colombia, LG se ha posicionado por décadas como la puerta a la tecnología de punta en los hogares y piensa que IFA ha sido su punto de partida. Desde LG Electronics Colombia, la compañía trabaja en preparar el mercado nacional para el Zero Labor Home y ve en CES 2027 la oportunidad de proyectar el año en tecnología de consumo y de trazar cómo se transformarán los hogares del país en el corto plazo.

Artículo publicado en la edición #506 de octubre y noviembre 2026

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