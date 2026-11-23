Planear una estrategia de medios implica decidir entre más canales, formatos, plataformas y señales que nunca. ¿Dónde invertir? ¿Cómo combinar los medios? ¿Qué mensajes conectan con las audiencias? Y, sobre todo, ¿cómo saber si las decisiones están funcionando?

Media Reactions 2026 de Kantar revela una paradoja interesante: mientras los marketers enfrentan una mayor incertidumbre en la planificación de sus estrategias publicitarias, los consumidores muestran actitudes menos negativas hacia la publicidad. En 2026, cuatro de cada diez profesionales cuestionan aspectos fundamentales del mix de medios, como la integración entre canales y la adaptación de los contenidos creativos. Por su parte, cada vez menos consumidores consideran que hay demasiados anuncios pasando del 25% en 2015 al 21%en 2026; quienes los encuentran repetitivos, del 24% al 20%; y quienes intentan ignorarlos activamente, del 21% al 18%.

¿Qué nos dicen estas diferencias sobre la forma en que las marcas están evaluando sus estrategias? ¿Estamos midiendo lo que realmente importa para las personas?

La importancia de conectar las señales

El 57% de los marketers confía en que su organización cuenta con el mix de medios adecuado, frente al 64% registrado en 2025. Además, solo la mitad considera que existe un equilibrio adecuado entre construcción de marca y marketing de performance.

Tener más datos debería facilitar las decisiones. En la práctica, muchas veces las complica: entre decenas de indicadores, las señales que realmente explican el impacto pueden quedar ocultas. La medición convierte ese ruido en dirección donde muestra qué aporta cada canal y revela un impacto que ningún medio genera por sí solo.

Según la base de datos LIFT+ de Kantar, entre 2020 y 2025 el 43% del impacto de las campañas provino de la combinación de canales, frente al 18% registrado antes de 2014. La creciente fragmentación de los medios hace más complejo evaluar el rendimiento de cada canal de manera aislada, mientras que su contribución conjunta adquiere mayor relevancia en la efectividad publicitaria. Este escenario exige una medición integral que permita entender cómo interactúan los distintos medios y cuál es su aporte a los resultados de las campañas.

Nuevas tecnologías, nuevas preguntas

La inteligencia artificial amplía las posibilidades de marketing y suma nuevos interrogantes. El 62% de los marketers considera que la IA generativa tendrá un papel decisivo en las recomendaciones de marcas, mientras que el 75% planea aumentar su inversión en asistentes de IA durante 2027.

Los consumidores también están incorporando estas herramientas, el 33% ya las utiliza para buscar marcas y productos, aunque solo el 24% confía en sus recomendaciones. Esta diferencia plantea un desafío para las marcas, comprender cómo participan los asistentes de IA en las decisiones de las personas y qué factores pueden fortalecer la credibilidad de sus recomendaciones.

El marketing de creadores también exige nuevas formas de evaluación. Para 2027, el 66% de los marketers planea aumentar su inversión en microcreadores y el 61% en nanocreadores. Sin embargo, el estudio The Creator Game Plan de Kantar encontró que el engagement y el potencial de construcción de marca coinciden solo en uno de cada tres casos.

Las interacciones ofrecen información sobre una comunidad, pero requieren contexto para comprender su aporte a una marca. ¿Quién escucha al creador? ¿Qué relación tiene con su audiencia? ¿Qué tan pertinente es esa conexión para los objetivos de comunicación?

Medir para decidir mejor

Kantar Media Reactions 2026 reúne las perspectivas de más de 800 líderes de marketing y 23.000 consumidores en 33 mercados, incluido Colombia. Su mayor valor está en confrontar dos miradas que rara vez se cruzan: lo que las marcas creen que funciona y lo que las personas realmente perciben.

Entre ambas suele haber una distancia. Y en esa distancia pueden perderse presupuestos, sobrevalorarse canales y diluirse mensajes que, en el papel, parecían correctos.

Por eso, las preguntas que hoy definen una estrategia de medios van más allá del desempeño de cada plataforma: ¿qué tan cerca están nuestras métricas de la experiencia real de los consumidores? ¿Estamos invirtiendo en los canales que mejor se complementan?

Las campañas son siete veces más efectivas cuando llegan a audiencias receptivas a la publicidad. Por eso, entender dónde se optimiza la inversión es una de las decisiones más relevantes para las marcas y para planear 2027.

También le puede interesar: Vassar pasa de feria a Festival de Creadores y dedica su edición de fin de año a la Navidad