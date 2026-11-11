Upcycling: sostenibilidad con implicaciones legales

El upcycling promueve una moda más sostenible al dar una nueva vida a productos existentes. Sin embargo, esa transformación puede generar tensiones con los derechos de propiedad intelectual en cabeza de terceros.

Como sociedad, desde mediados del siglo XX hemos adoptado hábitos de consumo masivo de productos, lo que genera un alto impacto ambiental. Sin embargo, hoy en día los consumidores son más conscientes de la necesidad de implementar prácticas sostenibles para disminuir el efecto negativo que sus actividades de consumo tienen sobre el medio ambiente. Como consecuencia de ello, surge la idea de una “economía circular”, en la que se alarga la vida útil de los bienes para reducir residuos.

Dentro de estas nuevas formas de consumo responsable aparece el fenómeno del “suprarreciclaje” o “upcycling”. Esta práctica busca transformar un producto ya existente para darle un nuevo propósito y un mayor valor económico y estético. Algunos ejemplos incluyen utilizar retazos de un pantalón para crear un producto nuevo, incorporar botones, cierres o fragmentos de artículos de lujo en nuevos productos, o añadir elementos decorativos para mejorar la apariencia del producto original, entre otros. Con ello, se reducen los residuos generados por productos que de otro modo serían desechados, extendiendo su vida útil y disminuyendo la necesidad de fabricar bienes nuevos. Sin embargo, quienes implementan esta práctica en ocasiones desconocen que la transformación de estos productos puede generar tensiones con los derechos de propiedad intelectual.

En la mayoría de los casos, el atractivo de los productos suprareciclados proviene de las marcas o diseños incorporados en el producto final. La reputación de una marca o el grado de reconocimiento del diseño de un producto original son elementos esenciales en el valor que los consumidores les atribuyen. En el upcycling existen, principalmente, dos categorías de derechos involucrados: las marcas y los derechos de autor. Por lo tanto, antes de proceder a transformar un producto, es importante verificar que ello no afecte derechos de terceros que tengan exclusividad para utilizar un logo, patrón, ilustración, estampado, entre otros elementos.

Para ello, es necesario entender el concepto de agotamiento del derecho o la regla de la primera venta. En materia de propiedad intelectual, se entiende que, cuando un titular introduce legalmente un producto en el mercado, pierde el control sobre sus futuras reventas. Quien lo adquiera legítimamente puede venderlo sin necesidad de su autorización. Sin embargo, este agotamiento permite únicamente revender el producto, no transformarlo. Precisamente aquí es donde surge la principal tensión legal del upcycling.

El agotamiento del derecho solo protege la reventa del producto, pero no su comercialización tras una modificación sustancial. Comercializar productos transformados no solo afecta los derechos de sus titulares, sino que genera un riesgo de confusión para los consumidores y una ventaja reputacional para quien los comercializa.

Un consumidor desprevenido puede creer que esta nueva creación fue elaborada por la marca o empresa original y ello incidirá en su decisión de compra, pues la asocia con determinado prestigio derivado de su trayectoria en el mercado. Esto aplica tanto para productos que reproducen marcas reconocidas, como para diseños o elementos artísticos altamente distintivos que los consumidores asocian con un origen empresarial específico. Como la economía circular y el upcycling se apoyan en la creatividad para generar valor, cuanto más profunda sea la transformación, más difícil será sostener que se trata simplemente de la reventa un producto adquirido legítimamente.

Existen múltiples casos en los que el upcycling ha llegado hasta los tribunales. En el caso Chanel vs. Kamad Reworked, se utilizaron piezas auténticas identificadas con la marca “CC” para crear nuevos productos de joyería. La defensa argumentó que dichas piezas eran auténticas y que se había informado al público que no existía relación comercial con Chanel. Sin embargo, el Tribunal Judicial de París concluyó que se estaba comercializando un producto distinto al originalmente puesto en el mercado, reproduciendo elementos característicos de Chanel sin su autorización.

Algo similar ocurrió en el caso Rolex vs. BeckerTime, donde se comercializaron relojes Rolex modificados con componentes fabricados por terceros. Igualmente, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos concluyó que existían indicios suficientes para que los consumidores asociaran erróneamente ese producto con Rolex y que, incluso cuando el producto base sea auténtico, las alteraciones requieren autorización de los titulares de los derechos correspondientes.

Es claro que el upcycling representa una herramienta muy valiosa para promover la economía circular y la adopción de prácticas sostenibles. Sin embargo, ello no puede ir en detrimento de los derechos de propiedad intelectual de terceros. Para llevar a cabo esta práctica, es importante verificar si la marca u obra protegida permanece visible en el producto transformado y si dicha alteración puede generar un riesgo de confusión sobre el origen empresarial o una ventaja reputacional para quien lo comercializa. Asimismo, es importante evitar sugerir cualquier tipo de patrocinio, respaldo o vínculo con el titular de los derechos. No es necesario escoger entre sostenibilidad y propiedad intelectual, sino encontrar la forma de que ambas coexistan y se refuercen mutuamente.