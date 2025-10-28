IA, 5G y algo más: experiencias que conectan con el corazón del consumidor latino

En la temporada alta de eventos tech, las marcas que mejor convierten innovación en valor son las que diseñan vivencias con propósito local: activaciones que educan, emocionan y dejan un “para qué” claro.

Septiembre y octubre son meses en los que la conversación tecnológica vibra con fuerza en nuestra región. En pocos días, Andicom llenó Cartagena de líderes, ideas y demostraciones; enseguida, São Paulo convoca a Futurecom y su ecosistema de conectividad; y, en paralelo, el pulso global trae agendas que marcan tendencia —de Vision y los foros de foundry a los grandes encuentros de innovación— que luego aterrizan en América Latina. La pregunta para marketing no es “qué se lanzó”, sino cómo se vive: ¿qué experiencia se llevó la audiencia y qué historia recordará semanas después?

La tentación natural es convertir IA, 5G o nuevas capacidades gráficas en un desfile de especificaciones. Pero el consumidor latino reacciona distinto cuando esas tecnologías se traducen en beneficios humanos: productividad real en el trabajo, seguridad y privacidad mejor entendidas, inclusión para más territorios, aprendizajes tangibles para estudiantes y pymes. Por eso, los eventos que “mueven la aguja” ya no son vitrinas; son vivencias que combinan demostraciones con storytelling y espacios de co-creación.

Tres claves están marcando la diferencia. Primero, el propósito local. En Andicom 2025, el foco en “desbloquear un futuro digital” convivió con discusiones sobre derechos digitales y ética algorítmica: temas que construyen confianza y relevancia cultural cuando se explican con ejemplos cercanos. Ese encuadre permite que cada demo de IA o ciberseguridad responda a un “para qué” ciudadano y no solo a un “cómo” técnico.

Segundo, la escala que habilita comunidad. Futurecom anticipa más de 30.000 profesionales y 300 marcas: un laboratorio ideal para testear formatos, escuchar a clientes B2B y abrir mesas de co-creación con partners. Esa densidad relacional, bien curada, convierte un stand en un taller de problemas: menos show, más solución.

Tercero, el puente entre innovación global y casos regionales. Este año, foros como Vision han puesto énfasis en IA lista para empresa —de la nube al borde—, mientras los encuentros de foundry congregaron a cientos de socios del ecosistema. La oportunidad para las marcas en LatAm es “tropicalizar” esos marcos: bajar ideas complejas a demos guiadas, talleres breves y métricas que importan al CFO y al CMO. Cuando el asistente sale con un checklist claro (qué implementar en 90 días, cómo medir impacto), la experiencia trasciende el evento.

¿Qué funciona, en concreto?

Activaciones donde la persona hace: mini-labs de IA aplicada a tareas diarias; simuladores que muestran el salto de rendimiento en flujos reales; clínicas de ciberseguridad que reemplazan passwords por experiencias de autenticación modernas; espacios para que pymes de regiones no centrales cuenten sus retos y co-diseñen soluciones con expertos. Allí la tecnología deja de ser promesa y se vuelve recuerdo útil.

También ayuda salir del perímetro de la capital. La gira Colombia 4.0 – Territorios Digitales cerrará en Bogotá tras once encuentros regionales: una señal potente de que el talento y las audiencias están distribuidas. Llevar experiencias a esos territorios es coherente con el relato de inclusión que Latinoamérica necesita: menos centralismo, más oportunidades de primera mano.

Cierro con una convicción: en nuestra región, la innovación emociona cuando se entiende y se vive. No ganan las marcas que hablan más fuerte, sino las que escuchan mejor, cuentan una historia honesta y permiten que la audiencia experimente el valor en primera persona. IA, 5G y el músculo gráfico importan; pero lo que late en el corazón del consumidor latino es la experiencia significativa que se lleva a casa.

También le puede interesar: Total OOH, lo nuevo de WPP Media para OOH