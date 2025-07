El verde también se compra

¿Alguna vez has sentido que el simple hecho de entrar a un centro comercial te da un respiro, como si salieras por un momento del caos citadino? No es casualidad. Es la naturaleza, o al menos su evocación más sutil, metiéndose en los lugares más impensados, entre vitrinas, escaleras eléctricas y patios de comida. Y no, no hablo solo de jardineras bonitas.

