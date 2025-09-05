Día Mundial de Gamer: de pasatiempos a experiencias multiverso

Este 29 de agosto se celebra el Día Mundial del Gamer. Esta es una fecha dedicada a reconocer y celebrar la pasión por los videojuegos, tanto como forma de entretenimiento como por su impacto cultural y social.

Es, por tanto, una oportunidad perfecta para reflexionar sobre una actividad que pasó de simplemente un pasatiempo y ha evolucionado para convertirse en una industria y un fenómeno social que hoy no solo nos permite consumir contenido, sino también interactuar de forma inmersiva de una manera que hace apenas unos años no podíamos siquiera imaginar.

Los videojuegos más impresionantes gráficamente resultan hoy casi indistinguibles del mundo real. Por ejemplo, investigadores de Intel Labs han logrado resultados asombrosos al aplicar técnicas de aprendizaje automático a imágenes renderizadas desde una consola que las lleva de hermosas a fotorrealistas. Gracias a eso, imágenes como las del trailer del próximo Grand Theft Auto VI lucen increíblemente fotorrealistas.

Y todo esto es antes de considerar los avances de la realidad mixta y la realidad virtual.

Así las cosas, hoy los videojuegos son una experiencia multisensorial que impacta directamente en nuestro cuerpo y mente, especialmente a través del game streaming. Esta modalidad combina como ninguna otra la dualidad tecnológica y humana de los juegos modernos.

Es una dualidad que es posible gracias a la evolución tecnológica que nos han dado procesadores capaces de elevar la fluidez del juego y la calidad de los gráficos hasta un punto en el que la línea entre el mundo virtual y la realidad se difumina hasta casi desaparecer. En el entorno infinito de las redes, los videojuegos se han transformado en una nueva clase de espectáculo.

Cuando jugamos, no solo se activan las zonas relacionadas con la atención, sino que también se liberan neurotransmisores como la dopamina, lo que nos genera una sensación de recompensa y placer. Esta respuesta química es la misma que nos mantiene enganchados a la historia, los desafíos y los personajes.

A medida que la tecnología mejora, estas sensaciones se vuelven más intensas y directas. Pero pocos podrían predecir, hace unos años, que derivaríamos sensaciones similares del hecho de ver a otros jugando.

Es así como el game streaming ha creado un espacio único para que las marcas se integren de manera orgánica y relevante. Los videojuegos en tiempo real permiten a las empresas explorar la publicidad de una forma interactiva, que va más allá de un simple anuncio en pantalla.

Un ejemplo de esto es la campaña Intel Gamer Days, que celebra al gamer en todas sus expresiones ofreciendo experiencias, beneficios y tecnología diseñada para potenciar la manera en que jugamos, transmitimos y creamos contenido. Iniciativas como esta reflejan cómo el ecosistema tecnológico sigue evolucionando de la mano de la comunidad gamer, acercando aún más la innovación al día a día de los jugadores.

Imaginemos un anuncio que no solo aparece en el contexto del juego, sino que reacciona a las decisiones y emociones. La tecnología actual permite medir la atención del usuario e incluso interpretar sus respuestas emocionales a través del juego. Por ejemplo, una marca de bebidas energéticas podría aparecer de forma más prominente en momentos de alta intensidad o desafío, cuando la atención del jugador está al máximo. Esta forma de publicidad personalizada y contextual no solo es más efectiva, sino que también enriquece la experiencia del usuario sin ser intrusiva.

Y cuando una ola de desarrollos en materia de IA se levanta en el horizonte, es válido decir que esto apenas comienza. El Día Mundial del Gamer nos recuerda que los videojuegos no son solo entretenimiento, sino un campo en constante evolución donde la tecnología, la inmersión y las emociones más humanas convergen para crear experiencias únicas y sorprendentemente profundas.

