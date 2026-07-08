Connected Content: el nuevo modelo de eficacia publicitaria

Un informe reciente de Omnicom Media Intelligence expone por qué el modelo tradicional de producción de contenido a escala es insuficiente ante la fragmentación actual, y propone un ecosistema de contenido continuo para maximizar el ROI y la influencia de la marca.

El ecosistema mediático y los hábitos de consumo han experimentado una transformación estructural que desafía la viabilidad del modelo tradicional de producción creativa. Durante décadas, la industria publicitaria operó bajo un esquema lineal diseñado primordialmente para la televisión, donde un activo principal se adaptaba a múltiples canales mediante la táctica de contenido a escala. Sin embargo, la premisa de que una sola pieza heroica puede rendir de manera uniforme en todos los entornos ha perdido validez técnica y estratégica.

La fragmentación del consumo ya no es una proyección, sino una realidad cuantificable. Según datos integrados en el estudio Connected Content de Omnicom, comportamientos como el uso de segundas pantallas dominan la atención del usuario. De hecho, más del 80% de la población adulta en mercados clave utiliza un dispositivo secundario mientras consume televisión, lo que divide el enfoque del espectador y reduce significativamente el impacto de la repetición publicitaria pura.

A esta dispersión técnica se suma una alteración en la arquitectura de la influencia. Las marcas ya no compiten únicamente con sus pares en los cortes comerciales, sino con una multiplicidad de voces en el entorno digital. Los datos revelan que las decisiones de los consumidores están siendo moldeadas con mayor fuerza por herramientas de inteligencia artificial (45%) y por los creadores de contenido (43%), relegando la publicidad directa de la marca a un 31% en términos de influencia general.

La tolerancia del consumidor frente a las interrupciones irrelevantes ha llegado a un límite que afecta directamente el valor de los anunciantes. El 80% de los usuarios sostiene que un anuncio deficiente es peor que la ausencia total de publicidad. Más crítico aún para la gestión corporativa: el 51% indica que una mala experiencia publicitaria deteriora la percepción de la marca anunciante de forma mucho más severa que la del soporte o medio que emite el mensaje.

Frente a este escenario, emerge el concepto de Connected Content, un marco operativo que sustituye la priorización de la consistencia visual estricta por la continuidad del contenido. Este modelo asume que el consumidor actual se desplaza de manera fluida y no lineal por diversas plataformas (del streaming al e-commerce y las redes sociales). Por ende, la comunicación debe funcionar como un ecosistema dinámico que alinea el mensaje con el contexto, la mentalidad de la audiencia y la mecánica específica de cada canal.

La relevancia contextual se consolida como una métrica indispensable para la efectividad. El 76% de los consumidores afirma establecer una conexión superior con los anuncios que resultan coherentes con el contenido exacto que están consumiendo. En esa misma proporción, los usuarios valoran positivamente que las marcas adapten sus formatos a las particularidades técnicas y narrativas de la plataforma, evidenciando que el reciclaje directo de activos sin adaptación genera fricción.

El momento de impacto o el timing es igualmente decisivo en la arquitectura de los medios contemporáneos. El 78% de la audiencia reporta una mayor afinidad con aquellas comunicaciones comerciales que aparecen en el instante adecuado, lo que exige una sincronización precisa entre las necesidades informativas del usuario y la oferta de la marca. Esto subraya la ineficiencia de los modelos de segmentación masiva que ignoran los diferentes estados de receptividad del consumidor (modo de compra, de ocio o de entretenimiento).

La utilidad de la información entregada es otro factor determinante para el éxito de una campaña. El 87% de los consumidores admite que los datos útiles incrementan su nivel de atención hacia la pauta. Asimismo, el 84% busca anuncios que reflejen situaciones identificables con su propia cotidianidad, y un 87% responde de manera favorable a los mensajes que incluyen incentivos económicos tangibles, como descuentos o códigos promocionales, un factor fundamental en contextos de presión inflacionaria.

La narrativa secuencial, un pilar del Connected Content, demuestra un retorno de inversión claro en los indicadores de negocio. El 40% de los encuestados señala que el storytelling estructurado en secuencias lógicas incrementa su intención de compra. De igual forma, el 37% asocia este tipo de formato narrativo con una mayor probabilidad de recomendar la marca, evidenciando un impacto medible tanto en la adquisición como en la fidelización de clientes.

La integración de la Inteligencia Artificial (IA) en la producción de publicidad es un componente central del informe, revelando un nivel de escrutinio maduro por parte del mercado. El 81% de las personas estima que al menos una cuarta parte de los anuncios actuales ya incorpora elementos generados por algoritmos. No obstante, existe una demanda ineludible de transparencia operativa: el 78% exige que los activos creados bajo esta tecnología cuenten con una etiqueta de divulgación clara.

Aunque el 52% del público considera que la IA tiene el potencial de mejorar la pertinencia de la publicidad, existe un rechazo contundente a la automatización absoluta de los procesos creativos. Apenas un 16% se muestra receptivo a la idea de anuncios elaborados íntegramente por máquinas. Por el contrario, el 64% condiciona su aceptación al involucramiento directo de profesionales humanos que garanticen la precisión y la calidad de la entrega.

A nivel de implementación, el modelo requiere la orquestación de múltiples dimensiones corporativas. Todo inicia con la captura de señales estructuradas del consumidor, seguido de una estrategia dinámica capaz de transformar esos datos en directrices accionables de inmediato. Este enfoque fluido debe reemplazar gradualmente los ciclos de planificación estáticos y prolongados que tradicionalmente han gobernado las agendas de los departamentos de mercadeo.

Estas directrices estratégicas deben apoyarse en una arquitectura de activos modular. El contenido ya no se concibe como una pieza audiovisual inamovible, sino como un sistema de componentes intercambiables y adaptables. La creación se transforma así en un proceso de ensamblaje inteligente que permite versionar mensajes con agilidad para múltiples audiencias, protegiendo en todo momento los lineamientos de branding y la reputación de la corporación.

Las dimensiones finales del modelo radican en la activación de medios y el aprendizaje empírico. La distribución asume una postura adaptativa, ponderando la inversión y la frecuencia en función del rendimiento comprobado en tiempo real. Este ecosistema acumula inteligencia sobre métricas de retención, rentabilidad y respuesta, generando un flujo de retroalimentación que optimiza automáticamente las futuras asignaciones presupuestales.

La adopción de este paradigma exige a la industria superar el uso fragmentado de herramientas aisladas. El imperativo competitivo radica en la orquestación horizontal de las plataformas operativas a lo largo de todo el embudo de conversión. Las soluciones tácticas puntuales pueden optimizar procesos específicos, pero solo la integración total entre la planificación, la creación, la pauta y la analítica permite alcanzar la eficacia sostenida.

En conclusión, aunque la infraestructura tecnológica es indispensable para operar a escala, el juicio estratégico se mantiene como la variable de mayor peso. La capacidad analítica, el rigor periodístico en la construcción de los mensajes, y el entendimiento profundo de la cultura local son las competencias humanas que garantizan que el contenido conectado no solo logre un alcance numérico óptimo, sino que se traduzca en utilidad real para la toma de decisiones del consumidor.

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