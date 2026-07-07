Gabrica: 34 años impulsando la industria pet

Gabrica ha desempeñado un papel clave desde 1992, contribuyendo a la consolidación y evolución de la industria pet en Colombia.

La compañía ha aportado al desarrollo y profesionaliza ción del mercado como fabricante y distribuidor enfocado en el bienestar, la salud y el cuidado de las mascotas.

“En Gabrica, entendemos y cuidamos a las mascotas. Por eso, somos rigurosos con los productos que llevamos al mercado y solo ofrecemos aquellos que cuentan con respaldo científico para ayudarles a tener una vida sana, larga y feliz”, sostiene Carlos Eduardo Palacio Puerta, gerente de marketing digital, medios y publicidad.

Una de sus grandes apuestas es el canal especializado, que genera el mayor valor de ventas del sector. Conformado por tiendas para mascotas y veterinarias, este segmento ha crecido gracias al acompañamiento comercial, la asesoría en inventario y la capacitación brindada por la compañía. Como resultado, el mercado crece y Gabrica se consolida como líder.

Transformación digital

La compañía cuenta con un equipo dedicado a desarrollar las capacidades de e-commerce de sus clientes, facilitando el crecimiento digital y el desarrollo de un canal de ventas no presencial que beneficia a toda la industria. “Nosotros hemos impulsado gran parte del desarrollo digital de esta industria en Colombia”, puntualiza Palacio.

A esto se suma un equipo de marketing conformado por Juan Pablo Páez y Carlos Eduardo Palacio Puerta, responsable de fortalecer el posicionamiento de Gabrica, sus marcas y más de 800 productos entre los padres de las mascotas.

Gabrica ya no habla de dueños o tutores, sino de padres de mascota. Como parte de esta visión, hace un año y medio transformó su logo al incorporar colores que perros y gatos pueden percibir y desarrolló exhibiciones y espacios diseñados para su bienestar y seguridad.

Este enfoque también se refleja en campañas como No adoptes, lanzada en Navidad de 2025 para promover la tenencia responsable, y una iniciativa alrededor del Mundial de Fútbol en la que perros en adopción predicen los resultados de los partidos para ayudarles a encontrar un hogar.

De cara al futuro, el reto de la industria será educar a los padres de mascota y adaptar la sociedad a una realidad en la que perros y gatos son cada vez más considerados miembros de la familia.

Este artículo es una Colaboración paga con Gabrica.

Artículo publicado en a edición #504 de los meses junio y julio 2026

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