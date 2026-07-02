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DENICOLÁS se expande a Ecuador y Panamá

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DENICOLÁS se expande a Ecuador y Panamá

La agencia independiente anunció su expansión hacia dos países latinos, después de lanzar su sede en Colombia. Impulsada por la metodología Break-Up y nuevas cuentas, la compañía apuesta por un modelo sin burocracia que conecta directamente al talento senior con los desafíos de las marcas.

Juanita Rico
 julio 2, 2026

DENICOLÁS anunció el inicio de su expansión internacional hacia los mercados de Ecuador y Panamá, impulsado por un crecimiento sostenido que incluye la reciente suma de marcas como Geely, Electrolit, Electrolife y Paga Todo Digital a su portafolio.

La agencia entendió que las marcas ya no quieren agencias enormes, procesos interminables ni equipos senior que desaparecen después del pitch; quieren aliados que entiendan el negocio, tomen decisiones rápido y se involucren de verdad.

Con más de 45 años de experiencia y un equipo de más de 120 profesionales, con este paso DENICOLÁS consolida su evolución indie combinando experiencia senior con mentalidad independiente, diseñado alrededor de los retos reales de cada cliente.

Este modelo propone menos capas, menos burocracia, más talento cerca del cliente y más velocidad para convertir problemas de negocio en oportunidades de crecimiento.

Estas marcas confiaron en su metodología estratégica Break-Up, la cual parte de una convicción: para crecer, las marcas primero tienen que romper los convencionalismos, superando los miedos y hábitos que las hacen actuar igual que en su categoría.

“Los anunciantes necesitan menos intermediarios y más interlocutores capaces de entender sus desafíos y resolverlos. Nuestro modelo pone la experiencia, la estrategia y la creatividad directamente al servicio del negocio”, afirmó Rafael Nicolás, CEO de DENICOLÁS.

Mientras buena parte de la industria se hace más compleja y distante, esta agencia eligió el camino contrario: ser independiente para decidir más rápido, ser cercana para trabajar del mismo lado que el cliente y ser creativa en todo lo que ejecuta para producir resultados relevantes, desde el conocimiento de las necesidades de clientes y consumidores.

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