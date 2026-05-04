Bienestar femenino y sostenibilidad integral

La marca transforma el cuidado femenino con acciones reales que protegen el planeta y la sociedad.

Desde hace 50 años, Nosotras acompaña a las mujeres en momentos clave de sus vidas, escuchándolas, entendiendo sus necesidades y creciendo con ellas. Ese vínculo, construido desde la cercanía y la confianza, es el que ha impulsado a la marca a ampliar su mirada y a asumir la sostenibilidad como una forma de cuidar no solo a las mujeres, sino también al planeta y a la sociedad.

Por eso, su compromiso se expresa en decisiones reales que atraviesan su portafolio y su impacto en las comunidades. Como explica Manuela Villa, gerente de marca de Nosotras: “La sostenibilidad tiene que reflejarse en decisiones reales y no quedarse solo en la conversación. Por eso, la incorporamos como un criterio transversal”.

Acción ambiental que redefine la categoría

La sostenibilidad ambiental se materializa a lo largo de toda la cadena de valor. La incorporación de plástico reciclado posconsumo (PCR) en empaques exteriores y solowraps (envoltura individual de los empaques) representa un reto técnico clave en productos que exigen altos estándares de protección e higiene. Este compromiso sostenible se fortalece por las alianzas con proveedores certificados, el uso de energías renovables en procesos productivos y acciones de impacto directo –como la siembra de más de 3.000 árboles junto a Saving The Amazon–, y reafirma una visión ambiental que trasciende el producto.

A ello se suma la línea Eco-V, que ofrece alternativas para el cuidado femenino, como los panties reutilizables y la copa menstrual, para promover hábitos más conscientes, ecológicos y sostenibles.

Con 40 años de trayectoria, la campaña escolar de Nosotras rompe tabúes sobre la pubertad. Cada año, brinda información clara a más de un millón de niñas y niños para promover la seguridad y el bienestar desde la infancia.

Como extensión de esta experiencia educativa, surge la plataforma Bullying por Loving, que aborda el acoso escolar desde la empatía y el respeto. Cada año, impacta a más de 1,5 millones de niñas y niños; ya ha alcanzado a más de 75 millones de personas en diferentes países de la región, e involucra también a docentes y familias.

Nosotras no separa lo ambiental de lo social, porque ambos responden al mismo objetivo: cuidar el bienestar de las mujeres y de las comunidades que las rodean. Esta sostenibilidad no se promete; se ejerce.

Este artículo es una colaboración paga con Getty Immages.

Artículo publicado en la edición #503 de los meses de abril y mayo de 2026.

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