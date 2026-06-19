Spark AI Summit 2026 llega a Bogotá: herramientas y casos de éxito para implementar IA en marketing y ventas

La segunda edición del summit, creado por Atom y realizado en colaboración con Meta, reunirá el 25 de junio a líderes de marketing y ventas para mostrar implementaciones reales de IA en sectores como financiero, automotriz y educación.

Atom, compañía latinoamericana de software de inteligencia artificial conversacional y partner oficial de Meta, anunció la segunda edición de Spark AI Summit, que se realizará el próximo 25 de junio en el hotel Cosmos 100 de Bogotá. El evento, realizado en colaboración con Meta, reunirá a líderes de marketing y ventas en torno a un eje claro: cómo la IA está pasando del piloto a resultados medibles en P&L.

A diferencia de eventos centrados en tendencias o demostraciones aisladas, Spark AI Summit prioriza herramientas y casos de éxito de implementación real en sectores como financiero, automotriz y educación. La curaduría de contenidos se enfoca en historias concretas de marketing y ventas: qué funcionó, qué no, y cómo las empresas están llevando la IA del piloto a resultados visibles en su operación comercial.

"La IA conversacional dejó de ser una promesa. Hoy estamos viendo a clientes en Colombia aumentar la colocación de productos financieros hasta en 20%, y alcanzar eficiencias de hasta 25% en presupuesto publicitario gracias a la integración con Conversion API de Meta. Spark AI Summit existe para mostrar, sin filtros, cómo se están logrando estos resultados en marketing y ventas, y cómo otras empresas pueden replicarlos", afirmó Erick Hollmann, CEO de Atom.

La primera edición del summit, realizada en Ciudad de Panamá en 2025, reunió a más de 300 líderes de negocio y tecnología de la región, con la participación de marcas como Meta, Google, Yappi, Motorysa, Toyota Costa Rica, consolidándose como un punto de encuentro especializado en IA aplicada a marketing y ventas. La edición Bogotá 2026 amplía esa apuesta con una agenda de charlas, demostraciones en vivo y workshops centrados en herramientas concretas, métricas y aprendizajes accionables para los equipos comerciales.

Durante la jornada, los asistentes experimentarán en tiempo real cómo los AI Agents han pasado de ser herramientas experimentales a parte de la infraestructura de marketing y ventas de las compañías, ayudando a adquirir, convertir y fidelizar clientes a escala. La agenda incluye casos de uso de AI Agents que operan dentro de WhatsApp, automatizaciones que conectan marketing y ventas en un solo flujo medible, y demostraciones de integración con CRMs e infraestructura comercial existente.

Inscripción y acreditación

Spark AI Summit Bogotá 2026 es un evento con cupos limitados y acceso por registro previo sujeto a validación. Las personas interesadas pueden consultar la agenda completa y solicitar su entrada en https://bogota.sparksummit.ai/. Periodistas interesados en acreditarse o coordinar entrevistas pueden contactar al equipo de prensa.

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